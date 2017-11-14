Гастарбайтеры пополнят свердловский бюджет на миллиард

Источник: УралИнформБюро

Иностранные работники в 2018 году пополнят казну Свердловской области на 1 миллиард 167 миллионов 816 тысяч рублей. Это на 342 миллиона рублей больше, чем в прошлом году. Данные были озвучены на 13 заседании Заксобрания региона, передает «Уралинформбюро».

Прибыль в бюджет от мигрантов планируется получить после уплаты ими налога на доходы физических лиц, пояснил директор областного департамента по труду и занятости населения Дмитрий Антонов.

«Размер фиксированного авансового ежемесячного платежа для иностранных работников в 2018 году составит 4 728 рублей, что больше значения 2017 года на 29%», — уточнил чиновник.