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15:32 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Гастарбайтеры пополнят свердловский бюджет на миллиард

В 2018 году.

Источник: УралИнформБюро

Иностранные работники в 2018 году пополнят казну Свердловской области на 1 миллиард 167 миллионов 816 тысяч рублей. Это на 342 миллиона рублей больше, чем в прошлом году. Данные были озвучены на 13 заседании Заксобрания региона, передает «Уралинформбюро».

Прибыль в бюджет от мигрантов планируется получить после уплаты ими налога на доходы физических лиц, пояснил директор областного департамента по труду и занятости населения Дмитрий Антонов.

«Размер фиксированного авансового ежемесячного платежа для иностранных работников в 2018 году составит 4 728 рублей, что больше значения 2017 года на 29%», — уточнил чиновник.

По его словам, патенты на работу на Среднем Урале получили 38 тысяч иностранных граждан.

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