В Башкирии средний размер одной квартиры составляет 55,7 квадратных метра
УФА, 14 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/. Средний размер одной квартиры в Башкортостане составляет 55,7 кв. метра.
УФА, 14 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/. Средний размер одной квартиры в Башкортостане составляет 55,7 кв. метра.
Об этом сообщила на прошедшем сегодня в Уфе заседании Общественного совета при Территориальном органе Федеральной службы статистики по РБ заместитель начальника отдела статистики строительства, инвестиций и
Жилищный фонд региона в основном сформирован после 1945 года, отметила Алевтина Родионова. По годам возведения преобладают постройки 1946−1970 годов (36,7% всех жилых зданий) и 1971−1995 годов (29,7%). За последние 20 лет в регионе введено около 30% всего жилищного фонда.
В жилищном фонде республики к концу 2016 года насчитывалось 1789,9 тысячи квартир (включая
Площадь ветхого и аварийного жилья в Башкортостане насчитывает 795,2 тысячи кв. метров, или 0,8% от общей площади жилищного фонда.
На учете в администрациях муниципальных районов и городских округов в качестве нуждающихся в жилых помещениях на начало 2017 года состояло 73 259 семей, или 4,9% от общего числа семей, проживающих в республике. В 2016 году жилье получили 5176 семей, это 7,1% от числа семей, состоявших на учете для получения жилья.
Общий объем государственных льгот и субсидий, затраченных на социальную поддержку населения республики, составил в 2016 году 7,4 млрд рублей. Всего субсидиями в 2016 году воспользовались 77,1 тысячи семей, социальной поддержкой государства — 738 тысяч человек. Средний размер социальной поддержки на одного пользователя составил 679 рублей в месяц, субсидии на семью — 1471 рубль в месяц, констатировали на заседании Общественного совета Башкортостанстата.