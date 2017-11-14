Более 180 млн рублей выделят Приангарью из федбюджета в 2018 году на сельские дороги

Источник: РИА "Новости"

180 млн рублей будет выделено в следующем году Иркутской области из федерального бюджета на строительство сельских дорог. Как рассказал заместитель министра строительства, дорожного хозяйства Евгений Липатов, заявка на софинансирование реализации мероприятий по развитию сети автомобильных дорог, ведущих к общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции в рамках реализации ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014−2017 годы и на период до 2020 года» прошла согласование в Федеральном дорожном агентстве. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу областного правительства.

В общей сложности на эти цели будет направлено 288,7 млн рублей, в том числе софинансирование из областного бюджета составит 93,5 млн рублей, из местных — 14,4 млн рублей.