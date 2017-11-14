Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
"Прощай, газ РФ": почему триумф США в Китае так быстро сдулся
В Сибири умер ребенок, которого увезли в тундру после операции
Трамп сообщил об обиде Путина после личной встречи с ним
Снова о допинге: Сотникову оправдали, а лыжникам не повезло
Чиновница с окладом 3,9 млн в год пожаловалась на низкую зарплату
Офшоры в пяти графиках: триллионы, скрытые от посторонних глаз«Поправка на офшорные капиталы» позволяет оценить, какой на самом деле разрыв между богатыми и бедными
Правительство хочет выплатить пенсионерам дополнительные 5000 руб
СМИ: Жванецкий растроган прощанием с Задорновым
Новая ловушка ГИБДД: штраф за отсутствие знака «Ш»
Jeep официально показал новое поколение Wrangler
«Русская Анджелина Джоли» показала фото со свадьбы подруги
«Держись»: Кабо обратилась к жене Джигарханяна
Анджелина Джоли появилась на публике в скромном наряде
Кукла Барби впервые примерила хиджаб
Жена помирилась с Аршавиным: Не каждый решится признать ошибки
Агутин показал естественную красоту Анжелики Варум
Медведев уверен, что ипотечная ставка снизится
Путину показали «умный» дом будущего
Фоторепортажи
8Скончался Михаил Задорнов
10Последствия тайфуна Дамри
17:38 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Более 180 млн рублей выделят Приангарью из федбюджета в 2018 году на сельские дороги

Заявка на софинансирование реализации данных работ прошла согласование в Росавтодоре.

Источник: РИА "Новости"

180 млн рублей будет выделено в следующем году Иркутской области из федерального бюджета на строительство сельских дорог. Как рассказал заместитель министра строительства, дорожного хозяйства Евгений Липатов, заявка на софинансирование реализации мероприятий по развитию сети автомобильных дорог, ведущих к общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции в рамках реализации ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014−2017 годы и на период до 2020 года» прошла согласование в Федеральном дорожном агентстве. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу областного правительства.

В общей сложности на эти цели будет направлено 288,7 млн рублей, в том числе софинансирование из областного бюджета составит 93,5 млн рублей, из местных — 14,4 млн рублей.

Напомним, в 2017 году на реконструкцию сельских дорог общей протяженностью 4,6 км в было выделено 206,6 млн рублей (из федерального бюджета — 53,8 млн рублей, из областного бюджета — 142,5 млн рублей, из местного бюджета — 10,3 млн рублей). Эти средства были направлены на дорожные участки в Боханском районе. Срок завершения работ по данным объектам в соответствии с муниципальным контрактом — 30 ноября 2017 года.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Госинвестиции в агросектор вывели экспорт зерна на мировой уровень – сенатор Гольдштейн
СК проверит информацию о пытках в полиции Усолья-Сибирского в Приангарье
Минобороны выдало кадр из игры за доказательство связи США и ИГ
Медведев поделился впечатлениями от общения с Трампом
Санкции США ударят по всем магистралям «Газпрома»
В Госдуме придумали критерий отнесения СМИ к «иноагентам»
Никита Белых женился в СИЗО
Поликлиники и театры отфильтруют Wi-Fi
Эксперт разъяснил, с чем связано сокращение рождаемости в России
Спорт
Атака сборной России. Что не так Рассказываем о вариантах решения проблем с изобретательностью в нападении, с которыми столкнулась команда Станислава Черчесова
Авто
ГИБДД заставляет наклеивать знак «Ш»: реакция соцсетей Если на машине шипованные покрышки, то вы обязаны наклеить знак «Ш» (иначе штраф 500 рублей). И данное требование вызвало неоднозначную реакцию
Hi-Tech
В «Ростехе» рассказали о боевом искусственном интеллекте Су-35 Искусственный интеллект уже присутствует в новейшем российском боевом самолете
Кино
Ольга Бузова обиделась на организаторов «Золотого граммофона» Певицу и телеведущую не пригласили на вручение музыкальной премии
Недвижимость
Путину в офисе «Россетей» показали «умный» дом будущего
Первые три плавучие гостиницы появятся в Петербурге в 2018 году
Место установки памятника Цою могут изменить из-за недовольства петербуржцев
Названы самые популярные города России для отдыха в Новый год
Леди
5 фраз мужчины, по которым можно понять, что он тебя не любит Женщины чувствуют неискренность, даже если не могут объяснить причину. Психолог Надежда Кузьмина помогает прояснить этот вопрос
Дети
Внук Никиты Михалкова растет копией знаменитого деда (фото) Дочь режиссера показала свежее фото повзрослевшего наследника.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как оформить маленький санузел: советы профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь