НАРЭ устновило новые максимальные цены на бензин и дизтопливо

Национальное агентство по регулированию в энергетике установило новые максимальные цены на ближайшие две недели.

Литр бензина будет стоить максимум 17,79 — на 66 банов больше, чем сейчас. Цена дизтоплива вырастет на 52 бана — до 15-ти 78-ми. Ценники на автозаправках сменят после полуночи.



Потолок цен на топливо НАРЭ пересматривает в зависимости от котировок на международном рынке.