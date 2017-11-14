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16:15 (мск), источник: Publika.md

НАРЭ устновило новые максимальные цены на бензин и дизтопливо

Бензин и дизельное топливо с завтрашнего дня подорожают.

Источник: Publika.md

Национальное агентство по регулированию в энергетике установило новые максимальные цены на ближайшие две недели.

Литр бензина будет стоить максимум 17,79 — на 66 банов больше, чем сейчас. Цена дизтоплива вырастет на 52 бана — до 15-ти 78-ми. Ценники на автозаправках сменят после полуночи.

Потолок цен на топливо НАРЭ пересматривает в зависимости от котировок на международном рынке.

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