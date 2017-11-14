В Башкирии на 18% увеличилось количество миллионеров

Сегодня на эти и другие вопросы в студии программы «Вести интервью» ответил Руководитель Управления федеральной налоговой службы Российской Федерации по Республике Башкортостан Марат Вахитов.

«По нашей статистике количество миллионеров в республике, доход которых превысил миллион, увеличилось на 18%, а миллиардеров наоборот уменьшилось, в позапрошлом году их было 8 в прошедшем налоговом периоде только 7», — рассказал Марат Вахитов.