Перечень высокотехнологичных товаров обновлен в Беларуси

Перечень дополнен такими товарами, как провитамины и витамины, природные или синтезированные (включая природные концентраты), их производные, используемые в основном в качестве витаминов, и смеси этих соединений, в том числе в любом растворителе; антибиотики; реакторы ядерные; тепловыделяющие элементы (твэлы), необлученные, для ядерных реакторов; оборудование и устройства для разделения изотопов; оборудование и устройства для фильтрования или очистки воды; микрофоны и подставки для них; громкоговорители; наушники и телефоны головные, объединенные или не объединенные с микрофоном, и комплекты, состоящие из микрофона и одного или более громкоговорителей; электрические усилители звуковой частоты; электрические звукоусилительные комплекты и др.