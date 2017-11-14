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16:18 (мск), источник: БЕЛТА

Перечень высокотехнологичных товаров обновлен в Беларуси

14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Перечень высокотехнологичных товаров обновлен в Беларуси. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 10 ноября 2017 года № 839, сообщает БЕЛТА со ссылкой на информацию Национального правового интернет-портала.

Перечень дополнен такими товарами, как провитамины и витамины, природные или синтезированные (включая природные концентраты), их производные, используемые в основном в качестве витаминов, и смеси этих соединений, в том числе в любом растворителе; антибиотики; реакторы ядерные; тепловыделяющие элементы (твэлы), необлученные, для ядерных реакторов; оборудование и устройства для разделения изотопов; оборудование и устройства для фильтрования или очистки воды; микрофоны и подставки для них; громкоговорители; наушники и телефоны головные, объединенные или не объединенные с микрофоном, и комплекты, состоящие из микрофона и одного или более громкоговорителей; электрические усилители звуковой частоты; электрические звукоусилительные комплекты и др.

Исключена из перечня кровь человеческая; кровь животных, приготовленная для использования в терапевтических, профилактических или диагностических целях; сыворотки иммунные, фракции крови прочие и иммунологические продукты, модифицированные или немодифицированные, в том числе полученные методами биотехнологии; вакцины, токсины, культуры микроорганизмов (кроме дрожжей) и аналогичные продукты; аппаратура видеозаписывающая или видеовоспроизводящая, совмещенная или не совмещенная с видеотюнером; весы чувствительностью 0,05 г или выше, с разновесами или без них и др.

Всего в список включен 71 высокотехнологичный товар (ранее было 46).

Постановление вступает в силу с 1 января 2018 года.

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