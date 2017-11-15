Комитет Госдумы поддержал ужесточение контроля перепланировок

Согласно поправкам, планируется ввести специальный порядок получения доступа в помещение для выявления незаконной перепланировки — если собственник отказывается предоставить органам жилищного надзора доступ в помещение для проверки, инспектор сможет обратиться в суд в порядке административного судопроизводства с требованием о предоставлении такого доступа. Суд рассмотрит такое требование в течение 10 дней и вынесет решение, отмечается в материалах.

«Сегодня подобное требование рассматривается в исковом производстве, срок рассмотрения составляет два месяца, что может быть критичным сроком — как правило, несанкционированная и несущая угрозу конструкции дома перепланировка заметна сразу, и жители обращаются с жалобами, например, на трещины. Своевременные меры могут остановить незаконные работы и предотвратить трагедию», — приводятся в материалах слова замминистра строительства и ЖКХ Андрея Чибиса.

Законопроект также уточняет принципы перепланировки нежилого помещения в многоквартирном доме. По словам Чибиса, вне зависимости от того, как используется помещение, перепланировка в нем затрагивает интересы всех жильцов одного дома — случаи нарушения конструктивных элементов именно владельцами нежилых помещений уже приводили к трагическим последствиям.