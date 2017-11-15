Рекорд по роскоши: новый первый класс в Boeing 777
Авиакомпания Dubai Emirates решила побить все рекорды роскоши со своими новыми местами для первого класса в самолетах Boeing 777.
Авиакомпания Dubai Emirates решила побить все рекорды роскоши со своими новыми местами для первого класса в самолетах Boeing 777.
Дизайн этих новых номеров берет вдохновение от машин
Место, а точнее отдельный номер, идет в комплекте с функцией видеозвонка для вызова стюардесс, а само место полностью огорожено от посторонних глаз, со специальными рабочими окнами, куда подают напитки и закуски, то есть персоналу даже не нужно заходить внутрь.
В стены его кабины встроены экраны, куда транслируется вид с камер на фюзеляже самолета, и трансляция идет в реальном времени.
Новые номера первого класса — это часть общего усовершенствования салонов Boeing 777. Сколько будет стоить билет на такое место, пока не уточняется.