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08:17 (мск), источник: Популярная механика

Рекорд по роскоши: новый первый класс в Boeing 777

Авиакомпания Dubai Emirates решила побить все рекорды роскоши со своими новыми местами для первого класса в самолетах Boeing 777.

Дизайн этих новых номеров берет вдохновение от машин Mercedes-Benz.

Именно оттуда компания позаимствовала идею «мягких кожаной обивки, высокотехнологичных контрольных панелей и декоративной подсветки».
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Место, а точнее отдельный номер, идет в комплекте с функцией видеозвонка для вызова стюардесс, а само место полностью огорожено от посторонних глаз, со специальными рабочими окнами, куда подают напитки и закуски, то есть персоналу даже не нужно заходить внутрь.

В этих номерах также предусмотрена крайне интересная функция, с помощью которой даже пассажир, расположившийся в среднем ряду, все равно может видеть происходящее за окном.

В стены его кабины встроены экраны, куда транслируется вид с камер на фюзеляже самолета, и трансляция идет в реальном времени.

Во время загрузки произошла ошибка.

Новые номера первого класса — это часть общего усовершенствования салонов Boeing 777. Сколько будет стоить билет на такое место, пока не уточняется.

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