Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Правительство хочет выплатить пенсионерам дополнительные 5000 руб
Покончил с собой телеведущий Борис Ноткин
Медведев рассказал об отношениях с США на уровне холодной войны
Билл Гейтс купил пустыню в Аризоне, чтобы построить город
Чиновница с окладом 3,9 млн в год пожаловалась на низкую зарплату
Офшоры в пяти графиках: триллионы, скрытые от посторонних глаз«Поправка на офшорные капиталы» позволяет оценить, какой на самом деле разрыв между богатыми и бедными
Правительство хочет выплатить пенсионерам дополнительные 5000 руб
СМИ: Жванецкий растроган прощанием с Задорновым
Новая ловушка ГИБДД: штраф за отсутствие знака «Ш»
Jeep официально показал новое поколение Wrangler
У нового российского самолета во время полета отказал двигатель
Волочкова выложила обнаженное фото в спальне - СМИ
Анджелина Джоли появилась на публике в скромном наряде
Кукла Барби впервые примерила хиджаб
СМИ: Макаревич ответил на обвинения в увольнении из-за Крыма
Украина готова разорвать дипотношения с РФ - СМИ
Как сэкономить на покупке жилья перед Новым годом
Билл Гейтс купил пустыню, чтобы построить город
Фоторепортажи
8Скончался Михаил Задорнов
12Землетрясение на границе Ирака и Иран
16:49 (мск), источник: РИАЦ

В Волгограде будут производить препараты для борьбы с вредителями

В Волгограде на производственной площадке «Каустика» уже в следующем году начнут выпускать препараты для борьбы с вредителями сельхозкультур и сорняками.

Источник: РИАЦ

Как пояснили в комитете промышленности и торговли Волгоградской области, импортозамещающий инвестпроект, стоимостью 330 млн рублей, реализует ООО «Волга Индастри». Для этого компания воспользовалось программой государственной поддержки Минпромторга России, предусматривающей компенсацию части затрат по кредитам — уже привлечено порядка пяти миллионов рублей.

В настоящее время в новом цехе ведутся монтажные и пуско-наладочные работы, установлены современные линии розлива жидких препаратов в канистры, линия фасовки, установлена ванна для разогрева компонентов, холодильная станция и экспресс-лаборатория. Ввод линии в эксплуатацию запланирован на декабрь 2017 года. Здесь создано 45 высокопроизводительных рабочих мест.

Продукция импортозамещающего производства поможет аграриям защитить урожай без применения зарубежных аналогов. При выходе на проектную мощность годовой объем налоговых поступлений составит более 30 миллионов рублей, промышленного производства — более 11 тысяч тонн готовой продукции в год. В результате общий объем выпуска продукции на предприятии увеличится на 30%, снизится ее себестоимость.

Добавим, что сегодня ООО «Волга Индастри» выпускает более 50 наименований химической продукции, на заводе трудятся более ста человек.

— В регионе продолжается системная работа по развитию промышленности. Создание новых и модернизация действующих промышленных производств с привлечением средств инвесторов и господдержки является приоритетом долгосрочной стратегии развития Волгоградской области, обозначенной губернатором Андреем Бочаровым. За последние три с половиной года в регионе открыто 27 новых производств, создано порядка трех тысяч рабочих мест. Еще 13 новых производств планируется открыть до конца первого квартала 2018 года, что даст еще около трех тысяч новых рабочих мест, — отметили в Облпромторге.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
В Волгограде будут производить препараты для борьбы с вредителями
Минобороны выдало кадр из игры за доказательство связи США и ИГ
Медведев поделился впечатлениями от общения с Трампом
Сечина вызвали в суд по электронной почте
В Госдуме придумали критерий отнесения СМИ к «иноагентам»
Никита Белых женился в СИЗО
Поликлиники и театры отфильтруют Wi-Fi
Эксперт разъяснил, с чем связано сокращение рождаемости в России
Спорт
WADA рассмотрит вопрос восстановления статуса РУСАДА Определяющие для будущего российского спорта заседания исполнительного комитета и совета учредителей WADA пройдут в Сеуле в среду и четверг
Авто
ГИБДД заставляет наклеивать знак «Ш»: реакция соцсетей Если на машине шипованные покрышки, то вы обязаны наклеить знак «Ш» (иначе штраф 500 рублей). И данное требование вызвало неоднозначную реакцию
Hi-Tech
В «Ростехе» рассказали о боевом искусственном интеллекте Су-35 Искусственный интеллект уже присутствует в новейшем российском боевом самолете
Кино
Ольга Бузова обиделась на организаторов «Золотого граммофона» Певицу и телеведущую не пригласили на вручение музыкальной премии
Недвижимость
Студентов выселят из общежитий на время ЧМ-2018
Россиян переведут на онлайн-ипотеку
В Госдуме предлагают принять новые правила обслуживания газового оборудования
Число жертв обрушения дома в Ижевске увеличилось до шести
Леди
5 фраз мужчины, по которым можно понять, что он тебя не любит Женщины чувствуют неискренность, даже если не могут объяснить причину. Психолог Надежда Кузьмина помогает прояснить этот вопрос
Дети
Внук Никиты Михалкова растет копией знаменитого деда (фото) Дочь режиссера показала свежее фото повзрослевшего наследника.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
8 свежих дизайн-идей для вашей маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь