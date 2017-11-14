В Волгограде будут производить препараты для борьбы с вредителями

Источник: РИАЦ

Как пояснили в комитете промышленности и торговли Волгоградской области, импортозамещающий инвестпроект, стоимостью 330 млн рублей, реализует ООО «Волга Индастри». Для этого компания воспользовалось программой государственной поддержки Минпромторга России, предусматривающей компенсацию части затрат по кредитам — уже привлечено порядка пяти миллионов рублей.

В настоящее время в новом цехе ведутся монтажные и пуско-наладочные работы, установлены современные линии розлива жидких препаратов в канистры, линия фасовки, установлена ванна для разогрева компонентов, холодильная станция и экспресс-лаборатория. Ввод линии в эксплуатацию запланирован на декабрь 2017 года. Здесь создано 45 высокопроизводительных рабочих мест.

Продукция импортозамещающего производства поможет аграриям защитить урожай без применения зарубежных аналогов. При выходе на проектную мощность годовой объем налоговых поступлений составит более 30 миллионов рублей, промышленного производства — более 11 тысяч тонн готовой продукции в год. В результате общий объем выпуска продукции на предприятии увеличится на 30%, снизится ее себестоимость.

Добавим, что сегодня ООО «Волга Индастри» выпускает более 50 наименований химической продукции, на заводе трудятся более ста человек.