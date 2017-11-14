В Волгограде будут производить препараты для борьбы с вредителями
В Волгограде на производственной площадке «Каустика» уже в следующем году начнут выпускать препараты для борьбы с вредителями сельхозкультур и сорняками.
В Волгограде на производственной площадке «Каустика» уже в следующем году начнут выпускать препараты для борьбы с вредителями сельхозкультур и сорняками.
Как пояснили в комитете промышленности и торговли Волгоградской области, импортозамещающий инвестпроект, стоимостью 330 млн рублей, реализует ООО «Волга Индастри». Для этого компания воспользовалось программой государственной поддержки Минпромторга России, предусматривающей компенсацию части затрат по кредитам — уже привлечено порядка пяти миллионов рублей.
В настоящее время в новом цехе ведутся монтажные и
Продукция импортозамещающего производства поможет аграриям защитить урожай без применения зарубежных аналогов. При выходе на проектную мощность годовой объем налоговых поступлений составит более 30 миллионов рублей, промышленного производства — более 11 тысяч тонн готовой продукции в год. В результате общий объем выпуска продукции на предприятии увеличится на 30%, снизится ее себестоимость.
Добавим, что сегодня ООО «Волга Индастри» выпускает более 50 наименований химической продукции, на заводе трудятся более ста человек.
— В регионе продолжается системная работа по развитию промышленности. Создание новых и модернизация действующих промышленных производств с привлечением средств инвесторов и господдержки является приоритетом долгосрочной стратегии развития Волгоградской области, обозначенной губернатором Андреем Бочаровым. За последние три с половиной года в регионе открыто 27 новых производств, создано порядка трех тысяч рабочих мест. Еще 13 новых производств планируется открыть до конца первого квартала 2018 года, что даст еще около трех тысяч новых рабочих мест, — отметили в Облпромторге.