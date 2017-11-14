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17:34 (мск), источник: РИАЦ

В регионе выставлены на аукцион месторождения песка и щебня

Аукцион на право пользования двумя участками недр в Жирновском районе объявлен комитетом природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области.

Источник: РИАЦ

Одно месторождение предназначено для добычи строительного песка, другое — сырья для производства щебня.

Участок недр Криничного месторождения строительных песков площадью 17 гектаров расположен в 8,5 км юго-западнее Жирновска. Он представляет собой залежи мелких мономинеральных кварцевых песков, пригодных для приготовления штукатурных растворов. По оценкам специалистов, запас общераспространенных полезных ископаемых этого месторождения составляет более 170 тысяч кубов.

Площадь участка недр Александровского месторождения карбонатных пород составляет 4,7 гектаров. Из этих пород, представленных на данном участке, в основном, известняками, получают щебень, который применяется при проведении отделочных работ, в производстве бетона и бетонных конструкций. Балансовые запасы участка недр составляют 923 тысяч кубов.

Как пояснили в облкомприроды, за 9 месяцев текущего года в виде налога на добычу полезных ископаемых в бюджет Волгоградской области поступило уже более 20 млн. рублей.

Аукцион на право пользования участком недр Александровского месторождения пройдет в комитете природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области 22 декабря, а участком недр Криничного месторождения — 28 декабря. Победители получат лицензии на пользование участками недр сроком на 5 лет.

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