В регионе выставлены на аукцион месторождения песка и щебня
Аукцион на право пользования двумя участками недр в Жирновском районе объявлен комитетом природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области.
Аукцион на право пользования двумя участками недр в Жирновском районе объявлен комитетом природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области.
Одно месторождение предназначено для добычи строительного песка, другое — сырья для производства щебня.
Участок недр Криничного месторождения строительных песков площадью 17 гектаров расположен в 8,5 км
Площадь участка недр Александровского месторождения карбонатных пород составляет 4,7 гектаров. Из этих пород, представленных на данном участке, в основном, известняками, получают щебень, который применяется при проведении отделочных работ, в производстве бетона и бетонных конструкций. Балансовые запасы участка недр составляют 923 тысяч кубов.
Как пояснили в облкомприроды, за 9 месяцев текущего года в виде налога на добычу полезных ископаемых в бюджет Волгоградской области поступило уже более 20 млн. рублей.
Аукцион на право пользования участком недр Александровского месторождения пройдет в комитете природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области 22 декабря, а участком недр Криничного месторождения — 28 декабря. Победители получат лицензии на пользование участками недр сроком на 5 лет.