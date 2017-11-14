В регионе выставлены на аукцион месторождения песка и щебня

Источник: РИАЦ

Одно месторождение предназначено для добычи строительного песка, другое — сырья для производства щебня.

Участок недр Криничного месторождения строительных песков площадью 17 гектаров расположен в 8,5 км юго-западнее Жирновска. Он представляет собой залежи мелких мономинеральных кварцевых песков, пригодных для приготовления штукатурных растворов. По оценкам специалистов, запас общераспространенных полезных ископаемых этого месторождения составляет более 170 тысяч кубов.

Площадь участка недр Александровского месторождения карбонатных пород составляет 4,7 гектаров. Из этих пород, представленных на данном участке, в основном, известняками, получают щебень, который применяется при проведении отделочных работ, в производстве бетона и бетонных конструкций. Балансовые запасы участка недр составляют 923 тысяч кубов.

Как пояснили в облкомприроды, за 9 месяцев текущего года в виде налога на добычу полезных ископаемых в бюджет Волгоградской области поступило уже более 20 млн. рублей.