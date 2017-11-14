Путин дал старт работе калининградской подстанции «Береговая»

Путин руководил запуском объекта в режиме видеосвязи. Одновременно с калининградской подстанцией заработали аналогичные комплексы в Москве и Самаре.

«Береговая» стала самым современным энергообъектом и первой станцией закрытого типа в Калининградской области. Она обеспечит электроснабжением стадион к ЧМ-2018 на Острове и микрорайон, который позже появится там же.