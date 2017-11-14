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17:11 (мск), источник: Клопс.ru

Путин дал старт работе калининградской подстанции «Береговая»

Во вторник, 14 ноября, в Калининграде состоялся запуск электроподстанции «Береговая», которым руководил президент РФ Владимир Путин. Об этом сообщает пресс-служба «Янтарьэнерго».

Путин руководил запуском объекта в режиме видеосвязи. Одновременно с калининградской подстанцией заработали аналогичные комплексы в Москве и Самаре.

«Береговая» стала самым современным энергообъектом и первой станцией закрытого типа в Калининградской области. Она обеспечит электроснабжением стадион к ЧМ-2018 на Острове и микрорайон, который позже появится там же.

Напомним, подстанция «Береговая» была построена на полгода раньше намеченного срока. Её строительство началось в августе 2015 года и обошлось более чем в 1 млрд рублей.

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