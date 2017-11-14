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16:46 (мск), источник: Sputnik.md

Что произойдет с курсом валют в Приднестровье

ТИРАСПОЛЬ, 14 ноя — Sputnik, Ирина Ляхова. Официальный курс приднестровского рубля будет держаться в рамках утвержденного валютного коридора.

ЦБ: $ 59.6207   +0.44 € 69.6787   +0.76
Источник: Sputnik.md

Об этом сказал председатель Центробанка Владислав Тидва во время совместного заседания правительства и Верховного Совета, на котором обсуждалось текущее положение дел в экономике и финансовой сфере региона, сообщили в правительственной пресс-службе.

«Особого ажиотажа на валютном рынке не наблюдается. Ни на наличном рынке, ни со стороны хозяйствующих субъектов мы не видим роста спроса. Валютный коридор находится в диапазоне 15−15,5. Официальный курс повышаться не будет», — отметил председатель Приднестровского республиканского банка.

По словам Владислава Тидвы, на валютном рынке действительно есть некоторые диспропорции, связанные с отрицательным сальдо внешней торговли. Однако их значение не так велико, и слухи о том, что курс доллара скоро вырастит до 20 рублей, являются необоснованными.

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