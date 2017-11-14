Что произойдет с курсом валют в Приднестровье

Источник: Sputnik.md

Об этом сказал председатель Центробанка Владислав Тидва во время совместного заседания правительства и Верховного Совета, на котором обсуждалось текущее положение дел в экономике и финансовой сфере региона, сообщили в правительственной пресс-службе.

«Особого ажиотажа на валютном рынке не наблюдается. Ни на наличном рынке, ни со стороны хозяйствующих субъектов мы не видим роста спроса. Валютный коридор находится в диапазоне 15−15,5. Официальный курс повышаться не будет», — отметил председатель Приднестровского республиканского банка.