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16:31 (мск), источник: Tengrinews

Вкладчики Bank RBK сделали обращение к правительству и Нацбанку

Вкладчики Bank RBK обратились через СМИ ко «всем компетентным госорганам и организациям», попросив помочь ускорить исполнение обязательств Bank RBK перед вкладчикам по возврату денежных средств, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

Как отмечается в обращении, вкладчики требуют сообщить им о конкретных сроках выполнения обязательств банком.

«На наши бесконечные обращения о конкретных планах, сроках и требованиях по исполнению обязательств перед вкладчиками банк не реагирует и отмалчивается. Все наши попытки ведения конструктивного диалога с банком не приводят к восстановлению нарушенных прав, так как банк не идет на контакт», — отмечают вкладчики.

Они просят взять сложившуюся ситуацию на особый контроль и принять следующие меры.

Не позднее семи календарных дней:

  • объявить график обязательств по приоритетности исполнения.
  • озвучить программу устойчивого развития, ориентированную на преимущества наиболее лояльных категорий вкладчиков перед выбором альтернативных партнеров в банковском секторе.

Не позднее 14 календарных дней предоставить частичный доступ на распоряжение средствами на текущих, карточных и депозитных счетах для физических и юридических лиц.

Не позднее 30 календарных дней предоставить полный доступ к безналичным переводам, а также в полном объеме исполнить обязательство по предоставлению размещенных вкладов для физических лиц, не планирующих дальнейшее сотрудничество с банком.

Не позднее 35 календарных дней предоставить полный доступ к безналичным переводам, а также в полном объеме исполнить обязательство по предоставлению размещенных вкладов и для юридических лиц, не планирующих дальнейшее сотрудничество с банком.

Ранее глава Нацбанка РК Данияр Акишев сообщил, что объем проблемных кредитов в портфеле Bank RBK оценили в 85 процентов. Он напомнил, что Нацбанк совместно с правительством, квазигосударственными холдингами и будущим инвестором достиг соглашения об оздоровлении Bank RBK. Принятие решения было вызвано в том числе большим объемом депозитов физических лиц — 28 тысяч счетов на сумму 188 миллиардов тенге.

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Вкладчики Bank RBK сделали обращение к правительству и Нацбанку
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