Вкладчики Bank RBK сделали обращение к правительству и Нацбанку

Источник: Tengrinews

Как отмечается в обращении, вкладчики требуют сообщить им о конкретных сроках выполнения обязательств банком.

«На наши бесконечные обращения о конкретных планах, сроках и требованиях по исполнению обязательств перед вкладчиками банк не реагирует и отмалчивается. Все наши попытки ведения конструктивного диалога с банком не приводят к восстановлению нарушенных прав, так как банк не идет на контакт», — отмечают вкладчики.

Они просят взять сложившуюся ситуацию на особый контроль и принять следующие меры.

Не позднее семи календарных дней:

объявить график обязательств по приоритетности исполнения.

озвучить программу устойчивого развития, ориентированную на преимущества наиболее лояльных категорий вкладчиков перед выбором альтернативных партнеров в банковском секторе.

Не позднее 14 календарных дней предоставить частичный доступ на распоряжение средствами на текущих, карточных и депозитных счетах для физических и юридических лиц.

Не позднее 30 календарных дней предоставить полный доступ к безналичным переводам, а также в полном объеме исполнить обязательство по предоставлению размещенных вкладов для физических лиц, не планирующих дальнейшее сотрудничество с банком.

Не позднее 35 календарных дней предоставить полный доступ к безналичным переводам, а также в полном объеме исполнить обязательство по предоставлению размещенных вкладов и для юридических лиц, не планирующих дальнейшее сотрудничество с банком.