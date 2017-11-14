Вкладчики Bank RBK сделали обращение к правительству и Нацбанку

Как отмечается в обращении, вкладчики требуют сообщить им о конкретных сроках выполнения обязательств банком.
«На наши бесконечные обращения о конкретных планах, сроках и требованиях по исполнению обязательств перед вкладчиками банк не реагирует и отмалчивается. Все наши попытки ведения конструктивного диалога с банком не приводят к восстановлению нарушенных прав, так как банк не идет на контакт», — отмечают вкладчики.
Они просят взять сложившуюся ситуацию на особый контроль и принять следующие меры.
Не позднее семи календарных дней:
Не позднее 14 календарных дней предоставить частичный доступ на распоряжение средствами на текущих, карточных и депозитных счетах для физических и юридических лиц.
Не позднее 30 календарных дней предоставить полный доступ к безналичным переводам, а также в полном объеме исполнить обязательство по предоставлению размещенных вкладов для физических лиц, не планирующих дальнейшее сотрудничество с банком.
Не позднее 35 календарных дней предоставить полный доступ к безналичным переводам, а также в полном объеме исполнить обязательство по предоставлению размещенных вкладов и для юридических лиц, не планирующих дальнейшее сотрудничество с банком.
Ранее глава Нацбанка РК Данияр Акишев сообщил, что объем проблемных кредитов в портфеле Bank RBK оценили в 85 процентов. Он напомнил, что Нацбанк совместно с правительством, квазигосударственными холдингами и будущим инвестором достиг соглашения об оздоровлении Bank RBK. Принятие решения было вызвано в том числе большим объемом депозитов физических лиц — 28 тысяч счетов на сумму 188 миллиардов тенге.