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10:08 (мск), источник: РИА Недвижимость

Незаконную дорогу из отходов нашли в Подмосковье

МОСКВА, 14 ноя — РИА Недвижимость. Незаконную дорогу из металлургического шлака обнаружили инспекторы эконадзора в Орехово-Зуевском районе Подмосковья, говорится в сообщении министерства экологии и природопользования Московской области.

«В ходе проверки инспекторами эконадзора подтвердилось сообщение местных жителей о том, что неизвестные лица самовольно построили дорогу из строительных отходов вблизи деревни Коровино, от шоссе до СНТ «Юность», — сообщается в документе.

Как указывается в нем, протяженность дороги составляет около 700 метров. Общая площадь размещенных отходов превысила три тысячи квадратных метров.

«Лабораторный анализ проб показал, что дорога отсыпана отходами IV класса опасности», — приводятся в документе слова министра экологии и природопользования Московской области Александра Когана. По его данным, полотно незаконной дороги выложено щебнем, предположительно, перемешанным с металлургическими шлаками. Рассчитанный ущерб почвам составил 2,7 миллиона рублей.

Региональное Минэкологии устанавливает нарушителя, начато административное расследование по факту грубого нарушения правил обращения с отходами, заключается в материале.

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