Незаконную дорогу из отходов нашли в Подмосковье

«В ходе проверки инспекторами эконадзора подтвердилось сообщение местных жителей о том, что неизвестные лица самовольно построили дорогу из строительных отходов вблизи деревни Коровино, от шоссе до СНТ «Юность», — сообщается в документе.

Как указывается в нем, протяженность дороги составляет около 700 метров. Общая площадь размещенных отходов превысила три тысячи квадратных метров.

«Лабораторный анализ проб показал, что дорога отсыпана отходами IV класса опасности», — приводятся в документе слова министра экологии и природопользования Московской области Александра Когана. По его данным, полотно незаконной дороги выложено щебнем, предположительно, перемешанным с металлургическими шлаками. Рассчитанный ущерб почвам составил 2,7 миллиона рублей.