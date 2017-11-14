Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Разорвали бы на куски: Симоньян ответила Собчак про санкции
Ученые назвали психологическую причину депрессии и алкоголизма
Первая работа, с которой Путин начал свой трудовой путь
Смешались в кучу и жертвы россиян: кто и с кем воюет в Сирии
Состоятельные россияне начали переводить деньги из банков в УК
Коробка с миллионами Обвинение представило в суде улики по делу Улюкаева
СМИ: Румыния начала процесс "приватизации" Черновицкой области
СМИ: Изменившаяся Ротару приехала в Россию
Новая ловушка ГИБДД: штраф за отсутствие знака «Ш»
Jeep официально показал новое поколение Wrangler
Волочкова после концерта выложила обнаженное фото в спальне - СМИ
СМИ: Михалков высказался о выдвижении Собчак
Анджелина Джоли появилась на публике в скромном наряде
Кукла Барби впервые примерила хиджаб
Жена помирилась с Аршавиным: Не каждый решится признать ошибки
Агутин показал естественную красоту Анжелики Варум
Как сэкономить на покупке жилья перед Новым годом
Билл Гейтс купил пустыню, чтобы построить город
Фоторепортажи
8Скончался Михаил Задорнов
10Последствия тайфуна Дамри
17:20 (мск), источник: РИА Крым

Сакскую ТЭЦ в Крыму запустят в 2018 году

САКИ Крым, 14 ноя — РИА Новости Крым. Первая очередь из четырех строящихся новых блоков Сакской ТЭЦ, будет запущена в работу в 2018 году. Об этом во вторник журналистам сообщил заместитель гендиректора АО «Крым ТЭЦ» Феликс Копышевский.

Источник: РИА "Новости"

«Первые 90 МВт мощности новых блоков Сакская ТЭЦ выдаст в сеть в феврале 2018 года», — сказал он.

На строительной площадке ведутся работы по заливке фундаментов под четыре блока станции мощностью 22,5 МВт каждый. Оборудование установят в ближайшие месяцы, пусконаладка агрегатов с выдачей мощности начнут в конце января 2018 года.

«Выход Сакской ТЭЦ на проектную мощность произойдет к 1 ноября 2018 года, с запуском второй очереди строительства новых блоков», — сказал журналистам гендиректор «Крым ТЭЦ» Тарас Целый.

Турбины для новых блоков изготовлены Объединенной двигателестроительной корпорацией (ОДК), кроме них на станцию будут поставлены генераторы, распределительные устройства и другое оборудование, изготовленное на российских предприятиях. Полная стоимость проекта, по словам Целого, составит 14 миллиардов рублей. Он также напомнил, что все поставляемое для проекта оборудование российского производства. «Абсолютно все оборудование для новых блоков Сакской ТЭЦ отечественного производства, в этом смысле аналогов в РФ ей нет, проект уникален», — сказал он.

На втором этапе строительства будет смонтировано оборудование для использования выхлопных газов станции на производство электроэнергии с помощью паровой турбины. Потребление газа при этом не увеличится, заверил Целый.

«Крым ТЭЦ» в июле выиграла конкурс на право строительства 120 МВт в Крыму на базе существующей Сакской ТЭЦ. Цена мощности по итогам конкурса составила 2,115 миллиона рублей за 1 МВт. По постановлению правительства РФ, дата поставки мощности новой генерации — с 1 декабря 2017 года. Допускается отсрочка до 1 июня 2018 года в отношении всего объема, и до 1 ноября 2018 года — в отношении 25% от мощности.

При этом, как заявил на минувшей неделе замминистра энергетики РФ Андрей Черезов, с декабря малая генерация в Крыму запущена не будет, а в случае существенных сдвигов сроков запуска энергоблоков на Сакской ТЭЦ может встать вопрос об их необходимости в принципе, потому что уже в следующем году в Крыму начнут работать большие электростанции.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Первый год стройки: как возводят Соборную мечеть
Раввин Йехезкель Лазар: я и не мечтал, что останусь в Крыму навсегда
Минобороны выдало кадр из игры за доказательство связи США и ИГ
Медведев поделился впечатлениями от общения с Трампом
Санкции США ударят по всем магистралям «Газпрома»
В Госдуме придумали критерий отнесения СМИ к «иноагентам»
Никита Белых женился в СИЗО
Поликлиники и театры отфильтруют Wi-Fi
Эксперт разъяснил, с чем связано сокращение рождаемости в России
Спорт
Атака сборной России. Что не так Рассказываем о вариантах решения проблем с изобретательностью в нападении, с которыми столкнулась команда Станислава Черчесова
Авто
ГИБДД заставляет наклеивать знак «Ш»: реакция соцсетей Если на машине шипованные покрышки, то вы обязаны наклеить знак «Ш» (иначе штраф 500 рублей). И данное требование вызвало неоднозначную реакцию
Hi-Tech
В «Ростехе» рассказали о боевом искусственном интеллекте Су-35 Искусственный интеллект уже присутствует в новейшем российском боевом самолете
Кино
Ольга Бузова обиделась на организаторов «Золотого граммофона» Певицу и телеведущую не пригласили на вручение музыкальной премии
Недвижимость
Путину в офисе «Россетей» показали «умный» дом будущего
Первые три плавучие гостиницы появятся в Петербурге в 2018 году
Место установки памятника Цою могут изменить из-за недовольства петербуржцев
Названы самые популярные города России для отдыха в Новый год
Леди
5 фраз мужчины, по которым можно понять, что он тебя не любит Женщины чувствуют неискренность, даже если не могут объяснить причину. Психолог Надежда Кузьмина помогает прояснить этот вопрос
Дети
Внук Никиты Михалкова растет копией знаменитого деда (фото) Дочь режиссера показала свежее фото повзрослевшего наследника.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь