Сакскую ТЭЦ в Крыму запустят в 2018 году

Источник: РИА "Новости"

«Первые 90 МВт мощности новых блоков Сакская ТЭЦ выдаст в сеть в феврале 2018 года», — сказал он.

На строительной площадке ведутся работы по заливке фундаментов под четыре блока станции мощностью 22,5 МВт каждый. Оборудование установят в ближайшие месяцы, пусконаладка агрегатов с выдачей мощности начнут в конце января 2018 года.

«Выход Сакской ТЭЦ на проектную мощность произойдет к 1 ноября 2018 года, с запуском второй очереди строительства новых блоков», — сказал журналистам гендиректор «Крым ТЭЦ» Тарас Целый.

Турбины для новых блоков изготовлены Объединенной двигателестроительной корпорацией (ОДК), кроме них на станцию будут поставлены генераторы, распределительные устройства и другое оборудование, изготовленное на российских предприятиях. Полная стоимость проекта, по словам Целого, составит 14 миллиардов рублей. Он также напомнил, что все поставляемое для проекта оборудование российского производства. «Абсолютно все оборудование для новых блоков Сакской ТЭЦ отечественного производства, в этом смысле аналогов в РФ ей нет, проект уникален», — сказал он.

На втором этапе строительства будет смонтировано оборудование для использования выхлопных газов станции на производство электроэнергии с помощью паровой турбины. Потребление газа при этом не увеличится, заверил Целый.

«Крым ТЭЦ» в июле выиграла конкурс на право строительства 120 МВт в Крыму на базе существующей Сакской ТЭЦ. Цена мощности по итогам конкурса составила 2,115 миллиона рублей за 1 МВт. По постановлению правительства РФ, дата поставки мощности новой генерации — с 1 декабря 2017 года. Допускается отсрочка до 1 июня 2018 года в отношении всего объема, и до 1 ноября 2018 года — в отношении 25% от мощности.