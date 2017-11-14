Названа предварительная стоимость проезда в автобусах от Ростова до нового аэропорта Платов

Как поясняется в сообщении, определены наиболее перспективные точки отправления автобусов из Ростова к аэропорту Платов — это Привокзальная площадь и остановка «Сельмаш».

«Указанные остановочные пункты являются наиболее крупными транспортными узлами города, в которых сосредоточены конечные и промежуточные остановки городских, пригородных и междугородных автобусных маршрутов, поездов пригородного сообщения и дальнего следования, а также “Городской электрички”», — рассказали в областном министерстве транспорта.

Сейчас уже установлены маршруты к аэропорту Платов — это автобусы малого класса № 285 (от Привокзальной площади по ул. Красноармейской, пр. Шолохова и далее по автомагистрали М-4 «Дон», в прямом и обратном направлении) и № 286 (от остановки «Сельмаш» по ул. Менжинского, ул. Орской, автодороге «Магистраль “Дон” — пос. Щепкин — Ростов-на-Дону» и далее к аэропорту Платов, в прямом и обратном направлении).

Планируется, что автобусы будут останавливаться в черте Ростова только на «крупных пересадочных остановочных пунктах маршрутов городского пассажирского транспорта», остановок на всех пунктах по пути следования не будет.

Ориентировочная стоимость проезда в автобусах, следующих от Привокзальной площади, составит 85 рублей, от остановки «Сельмаш» — 65 рублей. Интервалы отправлений автобусов составят от 20 до 30 минут. Обслуживать маршруты будут круглосуточно, отметили в министерстве транспорта Ростовской области.

Сообщается также, что к моменту открытия аэропорта Платов будут завершены все процедуры по определению перевозчика, за которым закрепят обслуживание этих маршрутов.