«Массандра» на 1,5 тыс тонн перевыполнила план по сбору винограда

Источник: РИА "Новости"

Она подчеркнула, что таких показателей удалось достичь, несмотря на неблагоприятные погодные условия.

«Мы пережили аномальную жару с конца июля до середины августа, которая сменилась резким похолоданием с ливнями, градом и даже сходом селя — мы потеряли около 400 тонн винограда. В историю “Массандры” год войдет как неблагоприятный. Однако при этом аграриям предприятия удалось собрать хороший урожай и даже на 1,5 тыс тонн перевыполнить план. А по сравнению с прошлым годом показатель вырос на 14%», — цитирует Павленко пресс-служба винзавода.

По словам гендиректора, средняя урожайность в этом году по предприятию составила 48,4 центнера с гектара. Это на 6 центнеров больше, чем в прошлом году. Самые высокие показатели у филиала «Морское» (Судакский регион), где собрали 60,7 центнеров с гектара.