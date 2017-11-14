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17:14 (мск), источник: РИА Крым

«Массандра» на 1,5 тыс тонн перевыполнила план по сбору винограда

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя — РИА Новости Крым. ФГУП «Массандра» завершило сбор урожая, собрав 17041 тонну винограда. Это на 14% больше, чем в прошлом году, сообщила генеральный директор предприятия Янина Павленко.

Источник: РИА "Новости"

Она подчеркнула, что таких показателей удалось достичь, несмотря на неблагоприятные погодные условия.

«Мы пережили аномальную жару с конца июля до середины августа, которая сменилась резким похолоданием с ливнями, градом и даже сходом селя — мы потеряли около 400 тонн винограда. В историю “Массандры” год войдет как неблагоприятный. Однако при этом аграриям предприятия удалось собрать хороший урожай и даже на 1,5 тыс тонн перевыполнить план. А по сравнению с прошлым годом показатель вырос на 14%», — цитирует Павленко пресс-служба винзавода.

По словам гендиректора, средняя урожайность в этом году по предприятию составила 48,4 центнера с гектара. Это на 6 центнеров больше, чем в прошлом году. Самые высокие показатели у филиала «Морское» (Судакский регион), где собрали 60,7 центнеров с гектара.

В полях «Массандры», которые расположены от Фороса до Судака на 180 км, уже приступили к рыхлению под урожай 2018 года.

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