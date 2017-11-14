Санкции США ударят по всем трубам «Газпрома»
«Газпром» признал, что новые американские санкции создают риски для всех существующих и строящихся экспортных газовых магистралей. Об этом говорится в отчете компании за третий квартал.
«Газпром» признал, что новые американские санкции создают риски для всех существующих и строящихся экспортных газовых магистралей. Об этом говорится в отчете компании за третий квартал.
«Введение данных санкционных мер может создать риски как для реализации перспективных газотранспортных проектов «Турецкий поток» и «Северный поток-2», так и обслуживания действующих экспортных газопроводов, таких как «Северный поток» и «Голубой поток», — отмечается в документе.
Санкции могут отрицательно сказаться на участии иностранных лиц в отдельных новых проектах компании, полагают в «Газпроме». Для точной оценки рисков необходимы официальные разъяснения со стороны Министерства финансов США, подчеркнули в компании.
Закон от 2 августа наделяет президента США правом вводить ограничительные меры в отношении любого лица, которое инвестировало, поставляло технологии или оказывало услуги России в сфере строительства и обслуживания российских трубопроводов.