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18:09 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Екатеринбург увеличил смету школьного капремонта

За счет областных денег.

Источник: УралИнформБюро

Мэрия Екатеринбурга увеличила объем финансирования муниципальной программы «Создание новых мест в общеобразовательных организациях муниципального образования “город Екатеринбург” на 2016−2025 годы». Об этом сообщает «Уралинформбюро» со ссылкой на постановление горадминистрации от 9 ноября 2017 года.

Следует отметить, что программа с момента своего утверждения в июне 2016 года неоднократно корректировалась. Последние по времени изменения были внесены в нее в августе 2017 года. Согласно новой, ноябрьской редакции, сумма бюджетных средств, которые будут вложены в реализацию первого этапа программы, увеличена более чем на 250 миллионов рублей за счет дополнительных субсидий из областного бюджета.

Получили «прибавку» проекты строительства нового корпуса лицея № 173 (улица Народной воли, 21), реконструкции школы № 1 (ВИЗ-бульвар), а также проект строительства школы в новом микрорайоне «Солнечном».

В программе появился пункт «Приобретение оборудования и инвентаря для оснащения классов в общеобразовательных организациях, функционирующих в новых зданиях, и зданиях, введенных в эксплуатацию после капитального ремонта». На это будет потрачено 88,1 миллиона рублей из бюджета города.

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