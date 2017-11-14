С 10 декабря начнет курсировать новый поезд региональных линий бизнес-класса из Минска в Лиду

Источник: Ежедневник.by

Поезд № 741 Минск — Лида будет отправляться из Минска днем в 15.25 и прибывать в Лиду в 18.15.

Обратно в Минск поезд № 742 Лида — Минск будет отправляться в 20.27 и прибывать в 23.12.

Поезд № 745 Минск — Лида будет отправляться из Минска в 19.08 и прибывать в Лиду в 22.04.

В обратном направлении поезд № 746 Лида — Минск будет отправляться утром в 6.46 минут и прибывать в Минск в 9.39.

Поезда будут следовать с остановками по станциям Молодечно, Воложин и Богданов.