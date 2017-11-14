С 10 декабря начнет курсировать новый поезд региональных линий бизнес-класса из Минска в Лиду
Белорусская железная дорога с 10 декабря назначает новые поезда региональных линий
Белорусская железная дорога с 10 декабря назначает новые поезда региональных линий
Поезд № 741 Минск — Лида будет отправляться из Минска днем в 15.25 и прибывать в Лиду в 18.15.
Обратно в Минск поезд № 742 Лида — Минск будет отправляться в 20.27 и прибывать в 23.12.
Поезд № 745 Минск — Лида будет отправляться из Минска в 19.08 и прибывать в Лиду в 22.04.
В обратном направлении поезд № 746 Лида — Минск будет отправляться утром в 6.46 минут и прибывать в Минск в 9.39.
Поезда будут следовать с остановками по станциям Молодечно, Воложин и Богданов.
Стоимость проезда из Минска в Лиду будет составлять Br5,86. Продажа проездных документов будет осуществляться за 20 суток до отправления поезда.