Зарплаты медиков вырастут с 1 декабря: у кого и на сколько?

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Ранее премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков анонсировал повышение зарплат некоторым категориям работников бюджетной сферы. На минувшей неделе министр труда и социальной защиты республики Ирина Костевич в парламенте подтвердила эти планы правительства. Вместе с тем, по ее словам, речь идет об увеличении зарплат, прежде всего, работникам социальной сферы и учреждений культуры — именно эти категории бюджетников сейчас являются самым низкооплачиваемыми. Повышение составит 7%, также уточнила Костевич.

Медиков повышение тоже затронет

Как сообщили Sputnik в Республиканском комитете Белорусского профсоюза работников здравоохранения, с 1 декабря планируется поднять зарплаты и младшему медперсоналу, который работает в государственных поликлиниках и больницах. В частности, будут повышены зарплаты санитарок, младших медицинских сестер, некоторым категориям обслуживающего персонала.

Планируется также поднять зарплаты молодым врачам, которые не имеют квалификационных категорий и опыта работы, то есть выпускникам медицинских институтов. Сейчас доплаты молодым специалистам производятся из средств местных бюджетов и собственных средств учреждений здравоохранения, если у них существует такая возможность. Речь же идет о том, чтобы перевести эту материальную поддержку на государственный уровень.

В отраслевом профсоюзе уточнили, что повышение составит 7%.

Там также добавили, что профсоюзы совместно с Минздравом подготовили предложения по внесению изменений в нормативные акты, касающиеся вопросов зарплаты.

В отраслевом профсоюзе напомнили, что ранее вместе с Минздравом уже был запланирован рост реальных денежных доходов работников здравоохранения.

В частности, профсоюзы вместе с Минздравом хотят добиться, чтобы в коллективных договорах была закреплена норма о повышении доли оплаты труда по тарифным ставкам и окладам в среднемесячной заработной плате, в том числе по установлению тарифных ставок и окладов не ниже бюджета прожиточного минимума, а в перспективе и минимального потребительского бюджета.

Кто сейчас получает доплаты?

В настоящее время в системе здравоохранения примерно 17% работников получают зарплаты в размере ниже установленного по стране минимального уровня оплаты труда. Больше всего низкооплачиваемых работников в Витебске и Витебской области, меньше всего — в столице, где их доля не достигает 5%.

Доплаты до уровня минимальной зарплаты получают, в основном, уборщики помещений, санитарки, повара, кухонные рабочие, лифтеры, младшие медицинские сестры.

По данным Белстата, в сентябре зарплаты работников здравоохранения в среднем по стране составили 655,2 рубля и выросли по сравнению с августом чуть больше, чем на 20 рублей. При этом средняя зарплата врачей составила в сентябре 1 тысячу 22,9 рубля, средний медперсонал получал 646,5 рубля.

Выше, чем по стране, были зарплаты у врачей в Минске, Могилевской области и Минской области, на последнем месте оказались врачи в Гродненской области.

Примерно таким же оказался рейтинг зарплат и среднего медперсонала: в Минске медсестры получали в сентябре в среднем 763,5 рубля, в Гродненской области, которая оказалась в нижней строке зарплатного рейтинга — 579 рублей.

Реальная зарплата среднего медперсонала, которая рассчитывается с учетом инфляции, в сентябре выросла на 6,1% к аналогичному периоду прошлого года, а у врачей — на 5,9%.

Ранее правительство заявило о планах довести к концу года среднюю зарплату работников бюджетной сферы до 800 рублей.