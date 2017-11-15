Как разнятся зарплаты в России и странах Европы

Источник: РИА "Новости"

Фактическое снижение реальных располагаемых доходов населения в России — тех, что остаются после всех обязательных выплат — продолжается четвертый год подряд. По данным Росстата, самое большое снижение реальных располагаемых доходов произошло в 2016 году — минус 5,9%. Затем падение замедлилось. По итогам января-сентября 2017 года доходы упали на 1,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

За четыре последних года доходы российских потребителей совокупно сократились на 11%, подсчитали аналитики рейтингового агентства Fitch Ratings в докладе «Российский потребительский рынок в контексте глобальных трендов».

Источник: Русская служба Би-би-си

«Если говорить о структуре населения по доходам (среднедушевым — Би-би-си), здесь можно заметить позитивные сдвиги: снизилась доля населения, которое живет с уровнем доходов, близким к прожиточному минимуму», — добавляет директор Fitch Татьяна Бобровская на презентации доклада. Это показано на графике.

Источник: Русская служба Би-би-си

Но если смотреть на ситуацию с доходами, рассчитанными в долларах, то оснований для оптимизма становится меньше. Получается, что благосостояние российских потребителей снизилось гораздо сильнее, чем в случае с рублевыми зарплатами.

По подсчетам Fitch, в 2013 -2016 годах доля россиян с доходами менее 220 долларов выросла почти в три раза — с 10% до 29%. При этом доля граждан с доходами более 900 долларов упала примерно на столько же — с 28% до 11%.

Источник: Русская служба Би-би-си

При анализе доходов следует принимать во внимание еще и уровень цен в России по сравнению с другими странами, отмечает Бобровская.

В Fitch рассчитали, как изменилась средняя начисленная заработная плата за последние три года с учетом паритета покупательной способности (ППС), который учитывает разницу в ценах в России и за рубежом.

Для подсчетов были использованы данные Росстата. Показатели ППС аналитики взяли у Организации экономического сотрудничества и развития, которая рассчитывает их для каждой страны.

В итоге получилось, что с 2013 по 2016 год средняя зарплата с учетом ППС в России снизилась на 6,5% до 1451 доллара.

Источник: Русская служба Би-би-си

И по этому показателю Россия отстает от стран не только Западной, но и Восточной Европы.

Например, в Литве средняя зарплата с учетом ППС составляет 1,9 тыс. долларов, в Польше — более 2,1 тыс. долларов, в Германии — более 3,8 тыс. долларов.

Потребители оживились и покупают в кредит

Макроэкономические показатели в первом полугодии свидетельствовали о сдержанном восстановлении, но показатели третьего квартала принесли неприятный сюрприз. Рост ВВП замедлился до 1,8% против 2,5% по итогам второго квартала по данным Росстата.

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Тем не менее, спад доходов замедлился, а потребительская уверенность вернулась к докризисному уровню, констатируют в Fitch. Но уверенного роста пока нет, отмечает Татьяна Бобровская.

«Я не хочу, чтобы у вас создалось впечатление, что теперь потребители с радостью расширяют свое потребление и увеличивают покупки, — нет, по-прежнему высока доля тех людей, которые ожидают, что ситуация в экономике будет оставаться сложной. Но их становится меньше», — говорит эксперт.

Замедление инфляции до рекордно низких значений и рост кредитования поддерживают потребление.

О росте кредитования ранее уже заявляли в ЦБ. В октябре в обзоре «Инфляционные ожидания и потребительские настроения населения» регулятор писал, что в первые два месяца осени увеличилась доля тех, кому ничего не удалось отложить за последний месяц, и тех, у кого нет сбережений.

В октябре продолжился рост доли людей, у которых есть кредиты: 41% против 33% в августе. «Отмечаемые тенденции в сберегательных настроениях в целом указывают на постепенное увеличение потребительской активности населения», — говорилось в обзоре.

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Кредитование увеличивается за счет объемов займов и снижения ставок, полагают аналитики Fitch. «Число жителей, которые пользуются кредитами, практически неизменно за последние несколько лет», — сказала Бобровская.

По мнению Fitch, для потребителей в России главным по-прежнему остается фактор «низкие цены без ущерба для качества», свежие продукты и шаговая доступность магазинов.

Аналитики считают, что спрос в массовом сегменте, к примеру, в магазинах-дискаунтерах, будет расти сильнее, чем в премиальном, а покупатели будут активно пользоваться промо-предложениями.

По мере роста потребительской уверенности может усилиться интерес к гипермаркетам. В крупных городах будет спрос на натуральные и органические продукты, а также на готовую еду, прогнозирует агентство.