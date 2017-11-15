Ростехнадзор начал проверку нового энергоблока Ростовской АЭС
Ростехнадзор начал проверку нового энергоблока Ростовской АЭС. Это последняя инспекция, которую должно пройти оборудование перед физическим пуском.
Ростехнадзор начал проверку нового энергоблока Ростовской АЭС. Это последняя инспекция, которую должно пройти оборудование перед физическим пуском.
Специалисты тестируют готовность систем и персонала, а также разных объектов атомной станции. Запуск блока намечен на конец этого года.
Ввод его в эксплуатацию позволит Ростовской области войти в десятку регионов страны по объему производства электроэнергии.