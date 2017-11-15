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12:24 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

Ростехнадзор начал проверку нового энергоблока Ростовской АЭС

Ростехнадзор начал проверку нового энергоблока Ростовской АЭС. Это последняя инспекция, которую должно пройти оборудование перед физическим пуском.

Специалисты тестируют готовность систем и персонала, а также разных объектов атомной станции. Запуск блока намечен на конец этого года.

Ввод его в эксплуатацию позволит Ростовской области войти в десятку регионов страны по объему производства электроэнергии.

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