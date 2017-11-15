SIM-карта станет идентификатором личности

Цель нововведения — облегчить жизнь граждан России: паспорта у человека с собой может и не быть в отличие от телефона.
Соответствующие поправки могут быть внесены в законы «О связи», «О банках и банковской деятельности», «О противодействии легализации и отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Предполагается, что число
Депутаты полагают, что для запуска инициативы необходим госреестр
В банковской сфере и в большой тройке операторов мобильной связи идеей депутатов заинтересовались. Однако в Росфинмониторинге пока поддержать новацию не готовы.