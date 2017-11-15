SIM-карта станет идентификатором личности

Источник: Reuters

Цель нововведения — облегчить жизнь граждан России: паспорта у человека с собой может и не быть в отличие от телефона. SIM-карта, выполняющая роль документа, дает широкие возможности — вплоть до оформления кредита без необходимости предоставления бумажных документов.

Соответствующие поправки могут быть внесены в законы «О связи», «О банках и банковской деятельности», «О противодействии легализации и отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Предполагается, что число SIM-карт, продаваемых одному человеку, ограничиваться не будет, при этом каждая из них будет полноценным идентификатором личности. Также запретят передачу приобретенных SIM-карт третьим лицам. На ребенка же родители смогут оформить симку по аналогии с загранпаспортом.

Депутаты полагают, что для запуска инициативы необходим госреестр SIM-карт и ужесточение контроля за ними.