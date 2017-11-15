В Краснодаре готовят проект набережной от центра до Юбилейного микрорайона
Ход подготовки проектной документации укрепления правого берега реки Кубань на участке от ул. им. Тургенева до Рождественского парка обсудили в мэрии Краснодара.
Ход подготовки проектной документации укрепления правого берега реки Кубань на участке от ул. им. Тургенева до Рождественского парка обсудили в мэрии Краснодара.
— Берегоукрепление Кубани — один из приоритетных наших проектов, его реализация позволит приступить к созданию пешеходной зоны от парка им. 30-летия Победы до Рождественского парка в Юбилейном микрорайоне. Сейчас важно не сорвать график подготовки документов, вовремя пройти государственную экспертизу, решить все вопросы, связанные с отводом земли. В апреле документы должны быть готовы для участия в федеральной программе, — сказал Евгений Первышов.
Как рассказал директор департамента строительства Максим Карпенко, «Единой службой заказчика» разработано задание на проектирование берегоукрепления на протяжении почти 4 км от ул. им. Тургенева до Рождественского парка, в проекте, в частности, предусмотрен парапет, лестничный сход к реке. В текущем году на проектирование выделено 4,5 млн рублей, в 2018 — 20,7 млн руб. Сейчас ведутся конкурсные процедуры, после которых будет определена проектная организация. Она проведет
Как ранее сообщал «Югополис», приблизительная оценка стоимости проекта берегоукрепления на всем протяжении от Рождественского парка до парка Победы — более 3 млрд руб.