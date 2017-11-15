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09:29 (мск), источник: Югополис

В Краснодаре готовят проект набережной от центра до Юбилейного микрорайона

Ход подготовки проектной документации укрепления правого берега реки Кубань на участке от ул. им. Тургенева до Рождественского парка обсудили в мэрии Краснодара.

Источник: Югополис

— Берегоукрепление Кубани — один из приоритетных наших проектов, его реализация позволит приступить к созданию пешеходной зоны от парка им. 30-летия Победы до Рождественского парка в Юбилейном микрорайоне. Сейчас важно не сорвать график подготовки документов, вовремя пройти государственную экспертизу, решить все вопросы, связанные с отводом земли. В апреле документы должны быть готовы для участия в федеральной программе, — сказал Евгений Первышов.

Как рассказал директор департамента строительства Максим Карпенко, «Единой службой заказчика» разработано задание на проектирование берегоукрепления на протяжении почти 4 км от ул. им. Тургенева до Рождественского парка, в проекте, в частности, предусмотрен парапет, лестничный сход к реке. В текущем году на проектирование выделено 4,5 млн рублей, в 2018 — 20,7 млн руб. Сейчас ведутся конкурсные процедуры, после которых будет определена проектная организация. Она проведет проектно-изыскательские работы.5 млн рублей, затем до апреля будет проводиться государственная экспертиза. Сроки необходимо выдержать, чтобы не позднее мая будущего года от Краснодара подать заявку на участие в конкурсном отборе по включению объекта «Берегоукрепление правого берега р. Кубань на участке от ул. Тургенева до Рождественского парка» в подпрограмму «Развитие водохозяйственного комплекса» федеральной программы «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов, развитие лесного хозяйства».

Как ранее сообщал «Югополис», приблизительная оценка стоимости проекта берегоукрепления на всем протяжении от Рождественского парка до парка Победы — более 3 млрд руб.

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