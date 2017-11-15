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09:30 (мск), источник: РИА Новости

РЖД запускают первые пассажирские поезда в обход Украины

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости/Прайм. РЖД запускают в среду по железнодорожному обходу Украины, грузовое движение по которому стартовало в сентябре текущего года, первые пассажирские поезда, сообщала ранее Юго-Восточная железная дорога (ЮВЖД, филиал РЖД).

Источник: РИА Новости

Двухпутную электрифицированную линию начали строить на участке Журавка-Миллерово после ухудшения отношений с Украиной в 2014 году. Это так называемый железнодорожный обход Украины. Строительные работы были завершены в августе, а движение планировалось запустить осенью.

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Директор РЖД по пассажирским перевозкам Дмитрий Пегов в конце сентября текущего года сообщал журналистам, что компания запустит пассажирские поезда по железнодорожному обходу Украины в два этапа. В частности, на первом туда будут переключены те поезда, которые не имели промежуточных остановок на старой линии, а затем и остальные.

Всего по «старому» участку курсировала, рассказывал Пегов, 61 пара пассажирских поездов дальнего следования, из которых около 30% не имели остановок на старой линии.

Первые пассажирские

Филиал РЖД сообщал, что, в частности, первыми по обходу Украины пройдут поезда из Москвы в Кисловодск, Анапу, Новороссийск, Адлер и обратно, двухэтажный состав из Санкт-Петербурга в Адлер и обратно.

По проекту максимальная скорость движения пассажирских поездов составит 140 километров в час.

Загрузка направления в летний период, как планируется, будет до 190 поездов в сутки, большая часть которых — это пассажирские поезда дальнего следования.

Новая линия

Стоимость строительства железной дороги Журавка-Миллерово в обход Украины оценивалась в сумму около 56 миллиардов рублей. До этого российские поезда, следующие на юг РФ, шли небольшой участок по территории Украины.

Новая железная дорога длиной 137 километров проходит полностью по территории России (по Воронежской и Ростовской областям), что позволит увеличить пропускную способность инфраструктуры, обеспечить транспортную безопасность грузовых и пассажирских перевозок.

Генеральный директор Института проблем естественных монополий (ИПЕМ) Юрий Саакян говорил РИА Новости, что запуск железнодорожного движения в обход Украины обеспечит стабильность перевозок пассажиров и грузов, а также снизит экономические и технологические риски для России.

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