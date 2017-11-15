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03:15 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Глава «Примтеплоэнерго» проверил работу котельных в Партизанском и Шкотовском районах

В муниципалитетах ведется активная работа по переводу неэффективных мазутных котельных на уголь (ФОТО).

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фотографий
25
фотографий
25
фотографий

Владивосток, 15 ноября, PrimaMedia.

Глава «Примтеплоэнерго» Фёдор Ярошевич совершил рабочую поездку в филиал «Партизанский». Руководитель на месте оценил строительство новой котельной в Углекаменске, а также сообщил о том, что работы по переводу неэффективных мазутных котельных на уголь будут продолжены, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе «Примтеплоэнерго».

Современная котельная в Углекаменске появится в 2018 году. Как отметил Фёдор Ярошевич, её строительство выгодно с экономической точки зрения. Пока здесь закладывают фундамент. Но и на этом этапе нужно проследить, чтобы работы шли качественно и по плану.

«Здесь будет новая котельная, работающая на угле. Мы удешевляем стоимость выработки теплоэнергии. Это выгодно и населению Приморья, и «Примтеплоэнерго». Край переходит на приморский уголь последние пять лет. Программа модернизации показала хорошие результаты — такие котельные действительно обходятся дешевле, — сообщил врио генерального директора «Примтеплоэнерго».

До наступления стойких отрицательных температур компания-подрядчик планирует закончить в Углекаменске все монолитные работы. После этого будут возводиться ограждающие конструкции строения и вестись внутренние работы.

Руководитель предприятия также осмотрел действующие котельные в Шкотовском районе и в Партизанске. Одна из них отапливает практически половину города — 60 многоквартирных домов и 20 объектов соцкультбыта: школы, больницы и детские сады. В этом году произведена существенная модернизация котельной № 10. Специалисты устанавливают новый, уже третий по счету котел.

Раньше местное оборудование работало на мазуте. Затраты росли год от года. Но в 2012 году здесь установили первый котел, работающий на буром угле, который добывается в Приморском крае. Его стоимость намного ниже.

В целом в Партизанском районе планируют направить порядка 32 млн рублей на улучшение системы теплоснабжения в течение пяти ближайших лет.

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