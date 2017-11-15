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09:49 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Продавцы километров. Въезд и выезд из донских сёл стал платным

Жители Ростовской области собираются в Конституционном суде отстаивать свои права на бесплатный проезд.

Участок трассы М-4 «Дон» проходит через Самар­ское и Задон­ское сель­ские поселения Азовского района. Но теперь он стал платным для местных жителей.

Через поля…

В пятом по размеру селе Ростовской области проживают более 13 тысяч человек. Те, кто работают и учатся в донской столице (а их немало), добираются туда на автомобилях. Есть ещё электричка, но ходит она редко — всего 4 раза в день. С 1 октября 28 километров трассы, по которой ежедневно ездят жители Самарского и Задонского (туда входят 14 хуторов) сельских поселений, стал платным. Людям предложили отдавать по 50 рублей за выезд и столько же за въезд на этот участок, а километр стоит полтора рубля. В месяц выходит почти 2000 рублей. Местные автомобилисты возмутились, и пока на этом участке плата не взимается.

В похожей ситуации вскоре могут оказаться и жители Койсуга. Для того, чтобы попасть в Ростов, нужно пару раз развернуться и несколько раз пересечь пункт оплаты. Но пока люди надеются, что чиновники сдержат обещания и изменят организацию дорожного движения. Вообще не стало бесплатного выезда у посёлка Опорного, разве что через распаханные поля. Что ж… в населённом пункте всего 4 улицы, может быть, поэтому дорожники не обращают внимание на проблемы тамошних жителей.

— «Я каждый день езжу в Ростов на работу. Моя зарплата 20000 рублей», — рассказывает житель Задонского сельского поселения Евгений Макушкин. — Сейчас до города 34 километра, а если по альтернативной дороге, то получается 82 километра. Приезжали представители «Автодора», обещали какие-то абонементы. Но почему мы вообще должны отдавать деньги, ведь платный участок проходит не по новому маршруту, построенному с нуля, а по старой трассе! Действительно, отрезок трассы М-4 возле Самарского был отремонтирован именно под открытие платного движения. Формально существует и альтернативная дорога. Но только никто не говорит о том, что она более чем в три раза длиннее. Кроме того, зимой на ней все­г­да снежные перемёты, а летом — глубокие ямы.

Вопросы без ответов

Сотни возмущённых жителей Задонского и Самарского сельских поселений пришли 26 октября на встречу с представителями государственной дорожной компании «Российские автомобильные дороги» («Автодор») и минтранса Ростовской области. Заместитель председателя правления ГК «Автодор» Дмитрий Дерингер попытался успокоить людей и предложил им «беспрецедентные решения для системы платных дорог в РФ». А именно абонементы, рассчитанные на 20 поездок за 600 рублей и на 50 поездок за 721 рубль.

Но и эти суммы больно ударят по небольшим доходам селян. При этом зампред сказал, что компания «не имеет права делать бесплатный проезд на платном участке». На вопрос одного из жителей Самарского: «Почему мы должны платить за платный участок два раза?», московский гость пояснил, что «платите не за въезд или выезд, а за пересечение пункта взимания платы на 1093 километре».

Участники схода заявили, что собираются в Конституционном суде отстаивать свои права на бесплатный проезд. В администрации Новобатай­ского сельского поселения 8 ноября прошла ещё одна встреча, на которую приехал уже руководитель ГК «Автодор» Сергей Кельбах, однако, по словам жителей, злободневные вопросы опять остались без конкретных ответов…

Комментарий специалиста

Глава государственной дорожной компании «Российские автомобильные дороги» («Автодор») Сергей Кельбах:

— «Установленный тариф рассчитан на весь, почти тридцатикилометровый, участок. Это справедливо для транзита, но не для местных жителей, которые проезжают всего несколько километров. Для местного населения тарифы за проезд должны быть справедливыми. Дорога должна работать в платном режиме для всех, но без ущемления прав местных жителей… До тех пор, пока мы не решим этот вопрос в правовом поле, платность здесь введена не будет».

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