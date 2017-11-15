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03:54 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Иркутск

Иркутский «Облкоммунэнерго» избежал банкротства

За два года через судебных приставов областное предприятие выплатило кредиторам более 1 млрд рублей.

Источник: AP 2017

Арбитражный суд Иркутской области прекратил производство по делу о признании электросетевой компании по эксплуатации электрических сетей «Облкоммунэнерго» (ОГУЭП «ОКЭ») банкротом. Об этом сообщили в министерстве жилищной политики, энергетики и транспорта региона.

Судебное разбирательство началось в 2015 году. Предприятие задолжало 26 организациям более 500 млн рублей. Ни по одному иску не удалось доказать несостоятельность «Облкоммуннерго» в части выплаты долгов.

За два года через судебных приставов областное предприятие, с учетом долгов по налогам и сборам, выплатило кредиторам более 1 млрд рублей.

Ранее заместитель председателя правительства Иркутской области Руслан Болотов на встрече с журналистами, 15 сентября, заявил, что ситуация с ОГУЭП «Облкоммунэнерго» по-прежнему «остается сложной». По словам чиновника, объем годовой выручки не покрывает накопившиеся с 2011 года долги предприятия. По словам Руслана Болотова, практически ежедневно ведется диалог между ОГУЭП «Облкоммунэнерго» и группой компании «ЕвроСибЭнерго» по рассрочке выплат долга. Также идут переговоры с крупнейшими кредиторами, в том числе и со Сбербанком.

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