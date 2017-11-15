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07:26 (мск), источник: Uzdaily.uz

Начата работа по привлечению внутренних туристов в Хорезм

Государственным комитетом Республики Узбекистан по развитию туризма и хокимиятом Хорезмской области разработана и начала реализовываться Программа адресных мер по развитию внутреннего туризма в Хорезм.

Источник: Uzdaily.uz

В частности, на 33 недели низкого туристического сезона (ноябрь-март) разработан план-график по привлечению порядка 170 тысяч туристов из Каракалпакстана, Ташкента и областей, сообщила пресс-служба Госкомтуризма Республики Узбекистан.

В этих целях разработаны новые экономичные и низкобюджетные туры в Хорезмскую область, предусматривающие посещение не только жемчужины исторического наследия нашей Родины — Хивы, но и знакомство с историческими памятниками и природными красотами в Хазараспе, Шавате и Южном Каракалпакстане (Эллик-кала).

Для качественного обслуживания гостей обеспечена полная готовность гостиниц, туроператоров, объектов общественного питания, транспорта и других обслуживающих организаций, проведены подготовительные работы с участием 22 туроператоров, руководителями 52 гостиниц, 60 ресторанов, кафе и баров, транспортных организаций.

Для активного продвижения туристического потенциала Хорезма и Хивы, Госкомтуризмом ведется работа по размещению по всей республике на центральных улицах крупных городов, межобластных трассах и общественных местах более 120 билбордов, отражающих уникальные предложения о посещении Хорезма в качестве туристов.

Госкомтуризмом совместно с Федерацией профсоюзов, активистами Союза молодежи, Комитета женщин, фондов «Махалла» и «Нуроний», на системной основе налажена работа по организации презентаций и встреч с работниками бюджетных организаций, крупных промышленных предприятий, банков и коммерческих структур, учебными учреждениями и др.

Сотрудники многих туроператоров Хорезмской области направлены в разные регионы республики, где ведут активную работу по пропаганде и объектов культурного и исторического наследия Хорезма, заключению договоров по организации туристических групп для посещения Хорезма.

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