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05:18 (мск), источник: Baikal-info.ru

Федеральные 180 млн рублей вложат в сельские дороги Иркутской области в 2018 году

В 2018 году Иркутской области из федерального бюджета на строительство сельских дорог будет выделено из федерального бюджета 180,8 млн рублей.

Источник: Reuters

Об этом 15 ноября 2017 года сообщает пресс-служба регионального правительства. Деньги поступят по федеральной программе «Устойчивое развитие сельских территорий».

В будущем году планируется сделать следующее: строительство подъезда к д. Шотой в Осинском районе протяжённостью 6,79 км; строительство подъезда к д. Батхай в тое же районе протяжённостью 4,52 км; строительство подъезда к крестьянскому хозяйству ИП Гончарук в Баяндаевском районе протяжённостью 4,7 км. В общей сложности на эти цели будет направлено 288,7 млн рублей, в том числе софинансирование из областного бюджета составит 93,5 млн рублей, из местных — 14,4 млн рублей.

Напомним, в нынешнем году на реконструкцию сельских дорог общей протяжённостью 4,6 км было выделено 206,6 млн рублей (из федерального бюджета — 53,8 млн рублей, из областного — 142,5 млн рублей, из местных — 10,3 млн рублей). Эти деньги пошли на три подъездные дороги в Боханском районе — к деревне Нашата протяжённостью 0,9 км с двумя мостами, к деревне Мутинова протяжённостью 0,5 км; к деревне Харагун протяжённостью 3,2 км с мостом. Срок завершения работ по данным объектам в соответствии с муниципальным контрактом — 30 ноября.

Как пояснил заместитель министра строительства и дорожного хозяйства Евгений Липатов, благодаря программе постепенно увеличивается количество сельских населённых пунктов, имеющих связь по автомобильным дорогам с твёрдым покрытием с сетью дорог общего пользования. При отборе районов учитывается, в том числе, как развивается сельское хозяйство в территории.

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