В Узбекистане резко выросли цены на бензин

Источник: Podrobno.uz

Соответствующее постановление правительство утвердило 14 ноября. Также информацию об этом корреспонденту Sputnik подтвердил представитель в компании «Узбекнефтегаз».

Согласно обнародованному документу, розничная стоимость одного литра бензина марки АИ-80 повысится на 1000 сумов и составит 3800 сумов.

Бензин АИ-91 будет стоить 4300 сумов, при этом цена до повышения этой марки бензина составляла 3000 сумов. Эти цены будут действительны на всех автомобильных заправках на территории республики.

По словам источника, такое решение было принято из-за ряда факторов. Во-первых, практически во всех регионах республики сегодня наблюдается дефицит топлива, кроме столицы. Чтобы решить этот вопрос, национальная холдинговая компания «Узбекнефтегаз» приняла решение повысить стоимость бензина, который несмотря на предыдущие шаги властей в этом направлении, оставался по сути социальным.

По словам собеседника, теперь коммерческий бензин позволит повысить прибыль государства от его продажи, торговля которым до этого шла практически в ущерб официальным властям. С другой стороны, данная мера решает и еще одну проблему — дефицит бензина. Теперь планируется ввозить в страну этот вид топлива гораздо в больших объемах для полного удовлетворения потребностей страны.

Также подобные шаги должны убрать с рынка и всех спекулянтов, которые наживались благодаря острой нехватке бензина на рынке и создавали искусственный ажиотаж вокруг этого востребованного продукта.

Примечательно, что информация о грядущем повышении цен на бензин с указанием конкретных ставок появилась еще накануне в ряде групп в социальных сетях, однако «Узбекнефтегаз» в понедельник не подтвердил скорые нововведения, ссылаясь на отсутствие соответствующего постановления правительства.