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05:40 (мск), источник: Восток Медиа

Александр Соколов: город мечтал об «Обходе Хабаровска» два десятка лет

Объездная трасса на 20% сократит загрузку транспортной сети города.

Источник: Восток Медиа

Власти дальневосточной столицы ждут от трассы «Обход Хабаровска», что она существенно сократит трафик на улицах и позволит уберечь от быстрого разрушения внутренние дороги. Кроме того, мэрия намерена изыскать деньги, чтобы подвести городскую транспортную сеть к съездам и въездам скоростной магистрали. Об этом рассказал мэр Хабаровска Александр Соколов по итогам церемонии, приуроченной к официальному началу строительства «Обхода Хабаровска», сообщает РИА «Восток-Медиа».

«Мечта об этой дороге уже два десятка лет развивается. Я работаю 17 лет, и все 17 ставил вопросы о том, чтобы убрать транзитный трафик из города. Это не задача муниципалов, это задача госструктур. И в конечном итоге нашлось решение через программу государственно-частного партнёрства. Городов, у которых нет объездных трасс, в России не много. Теперь эта дорога и у нас решит многие вопросы», — поделился градоначальник.

По его словам, во-первых, новая объездная трасса позволит разгрузить транспортную сеть дальневосточной столицы минимум на 20 процентов. Также после её появления в большей сохранности будут находиться внутригородские дороги, которым ежегодно наносит урон грузовой транспорт.

«Конечно, нужно будет серьёзно поработать, чтобы дисциплинировать водителей. Нужно будет подключить все структуры, в том числе правоохранительные органы. Без этого все так и будут ездить, как кому хочется», — добавил Александр Соколов.

Хабаровск получит шесть въездов на объездную трассу, к которой власти планируют «подтянуть» городские дороги. Для этого нужно будет, в частности, изыскать дополнительные финансы, решить вопросы по земле и подготовить необходимые участки. Однако градоначальник к этому готов, называя предстоящие перемены «приятной работой».

«Возможности участвовать в этом проекте есть, у нас есть резервы. Бюджет города невелик, но все программы, в которые мы рвёмся и попадаем, мы их все софинансируем. Каким образом будем действовать в данном случае — это уже детали управленческого мастерства. В любом случае будем стараться, чтобы это делалось не за счёт долговых обязательств», — сказал он.

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», строительство объездной трассы официально началось во вторник, 14 ноября, с открытия символической стелы. Платная автодорога в итоге свяжет между собой сразу три федеральные трассы — А-370 «Уссури», Р-297 «Амур» и А-375 «Восток», освободив транспортную сеть дальневосточной столицы от транзитного трафика. Трассу хотят построить за три года, в чём накануне заверили представители подрядных и финансовых структур.

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