Охотники за сотрудниками-фантомами появились в Астане

Источник: Kapital.kz

Более того, новая разработка двух столичных ребят может стать инструментом в борьбе с «мертвыми душами», а значит с коррупцией на рабочих местах. Авторы системы учета и контроля рабочего времени по отпечаткам пальцев Clockster — Ержан Рыскалиев и Иман Рахметуллин — в интервью корреспонденту центра деловой информации Kapital.kz рассказали, почему сегодня заполнять табели присутствия вручную уже не модно и не технологично.

— Ержан, Иман, интересно сразу все: как получилось, что вы вдвоем начали этот проект? Чья была идея? Кто сегодня уже пользуется clockster?

Ержан: Сама идея clockster появилась задолго до того, как мы с Иманом решили стать партнерами. В 2015 году, в ноябре, мы получили заказ от компании Americana Group, это компания, которая владеет франшизами Pizza Hut, KFC, Krispy Kreme, Carl’sJR (Hardees’s), TGI Friday’s. На территории Казахстана они зарегистрированы как Caspian International Restaurants company. Заказ был следующий: нужно было сделать custom-систему учета и контроля рабочего времени по отпечаткам пальцев. Почему по отпечаткам? Потому что у них в 6 городах 60 заведений было на тот момент, почти 3 тысячи сотрудников, которых нужно было контролировать. Вести учет их рабочего времени по табелям, заполненным вручную — такой метод не показывал эффективности.

Руководство по-прежнему было уверено, что сотрудники опаздывают, за них табеля подписывают друзья-коллеги, и в итоге им незаслуженно переплачивают. А оплата была почасовая. Поэтому заказчику важно было создать такую систему, которая позволит регулировать и ужесточить дисциплину в коллективе. В секторе сервисных компаний это очень важно. Важно, чтобы кассир вовремя стоял у кассы, в 8 утра, например. Важно, чтобы продавец также вовремя делал свою работу.

В итоге, в 2016 году, в феврале, мы завершили базовую версию этой системы, сделали централизованное приложение, установили это устройство в 60 заведениях, в марте запустили его официально, то есть работники уже начали отмечаться на девайсе. В 2017 году, летом, нам выдали официальное рекомендательное письмо, где указано, что за 2016 год мы сумели сократить зарплатный фонд компании на 10% и при этом повысить эффективность работы.

— Что представляет из себя сама разработка?

Ержан: Это разработка, сделанная нашими специалистами, основным архитектором является Сунил Кошал, это мой партнер, с которым мы начинали эту компанию. И еще один разработчик у нас сейчас находится в Индии, он туда уехал на время — Санни Кингер, андроид-разработчик, который пишет андроид-платформу.

Clockster — веб-приложение, которое имеет возможность быть открытым с любого компьютера, любого телефона, из любой точки мира. И это, наверное, один из основных плюсов системы. Она является централизованной, все находится в одной точке, мы храним сервер у себя, с приложением и базой данных. А в компании распространяем сами девайсы. Этот девайс подключается к центральному серверу. За безопасность его мы отвечаем, за конфиденциальность — тоже.

— А за бесперебойность? Техника ведь, как известно, дает сбой. Не получится так, что человек все-таки был на работе, а система показала, что нет.

Ержан: Нет. Как мы можем это проверить? Система работает по факту — человек пришел — отметился. Плюс в том, что в отличие от карточной системы, когда карточки можно передать друг другу, с отпечатком пальца все сложнее — не отрежешь, не попросишь друга отметиться за него. Как минимум мы заставляем человека дойти до рабочего места.

— Хорошо, итак, я — работодатель, вы — разработчик. Я приобретаю ваше ноу-хау, за какую сумму, кстати?

Ержан: 15 тысяч тенге в месяц, аренда ежемесячная.

— А одного девайса достаточно на мое предприятие, со штатом ну, скажем, 50 человек?

Ержан: Да, один девайс — на одно предприятие от 10 сотрудников и выше. Подключается через wi-fi, не нужно никаких проводов. У вас будет свой личный ID-пароль, через который вы подключаетесь к серверу. Это если говорить о работе администратора, HR-менеджера или руководителя. Для сотрудника все намного проще, ему нужно подойти, отметиться пальцем и все.

— Сколько компаний уже практикуют девайс clockster?

Ержан: Сейчас 83 компании. Но у них стоит наша предыдущая версия, не с централизованным сервером. Сервера мы держим у них локально. Например, у компании Americana Group сейчас 74 локации. Еще есть несколько бизнес-центров, в Актау, в Алматы. Итого у нас 83 локации сейчас, где мы подключили систему.

— Откуда цифра в 15 тысяч тенге, что вы заложили в стоимость аренды девайса?

Иман: Мы исходили из той точки зрения, что все нынешние решения, отдельные девайсы со сканом отпечатка пальца, по модели которой мы работали, они не совсем выгодны, работодателю нужно сразу за него заплатить. То есть купить девайс, установить, плюс еще отдельное ПО (прим.ред — программное обеспечение) к нему надо иметь. Единственное, мы выиграли в том, что ПО у нас свое, и оно подходит Казахстану. А многие нет. То есть разово заплатить 300 тысяч тенге за установку одного девайса предприятию не совсем выгодно, не все готовы пойти на это. Мы выбрали модель подписки, потому что хотим этот продукт сделать массовым, чтобы мы распространяли его как горячие пирожки, чтобы он был доступен всем, ни у кого не было головной боли по его установке, работе, и так далее. Сейчас никаких серьезных обязательств у работодателя по сути нет.

— Все-таки, какие затраты несете вы?

Иман: Наши затраты — это в большей степени расходы на приобретение этих девайсов, в районе 350−400 долларов на один девайс. Около года эти деньги отбиваем, дальше уже начинаем зарабатывать.

— Учитывая, что вы стартовали в 2015 году, за два года вы уже вышли на прибыльность?

Ержан: Первая версия clockster, которую мы внедрили в действующих сегодня локациях, разумеется, мы отбили, потому что это был заказ от компании, за который она заплатила. Первые деньги мы получили в начале 2016 года. Эти проекты уже отработаны. Деньги получены и уже потрачены. И вот тогда для себя мы поняли, что нам нужно менять бизнес-модель, чтобы получать бОльшую прибыль. Для этого решили сократить ежемесячную стоимость для будущих клиентов в секторе МСБ, но при этом понимаем, что у нас должно быть достаточное количество заказчиков. Это и привело к тому, что мы создали новую бизнес-модель с абсолютно новой концепцией, которая, кстати, пока что в мире не имеет аналогов.

— Сколько денег вы потратили на разработку новой версии?

Ержан: На данный момент мы израсходовали в районе 20 тысяч долларов на то, чтобы сделать новую версию.

Иман: Предыдущая версия, так как это был заказ компании, она не расценивалась как отдельный стартап. Мы предложили, презентовали себя, показали свой опыт, увидели, что проект вызвал интерес, поняли, что есть большой потенциал в Казахстане. И вот в рамках новой модели возобновили работу, по новой концепции мы работаем с июля.

— Давайте поговорим о значимости вашего изобретения. Вы наверняка согласитесь со мной, что сейчас не всегда работодатель требует постоянного присутствия сотрудника на рабочем месте. Последний может сидеть в кофейне, за ноутбуком и приносить желаемый результат.

Иман: Верно. Но мы не ориентируемся на все компании Казахстана. У нас есть данные Национальной палаты предпринимателей: в стране 457 тысяч предприятий зарегистрировано. Мы ориентируемся только на 5 тысяч компаний. В первую очередь это обслуживающие, сервисные предприятия, рестораны, отели, гостиницы, супермаркеты и так далее, где сотрудник несет ценность работодателю, когда он находится на рабочем месте, когда он может обслужить клиента, когда он может с ним поговорить, взаимодействовать. Это главный наш сегмент и нам, по сути, этого достаточно, чтобы проект получил развитие.

Что касается поднятия эффективности производительности сотрудников, то и здесь мы можем быть полезными. Допустим, один продажник приходит на работу с 9 до 6, не опаздывает, рано не уходит, но продает, образно говоря, на 5 миллионов тенге. Другой сотрудник приходит в 12 часов дня, уходит в 16.00 и продает на 10 миллионов. Для работодателя это сигнал, что-либо один не дорабатывает, либо он просто неэффективен. То есть мы не позиционируем наш продукт как инструмент наказания, что мол, вот, он опоздал. Это больше инструмент эффективного управления для работодателя.

Ержан: Для офисных вариантов тоже много плюсов. Вот пример — у компании центральный офис состоит из 20 работников, при этом есть еще 10 офисов в других городах, по 5−6 человек в каждом. Для владельца бизнеса важно, кто как работает. Очень часто бывает так, что многие сотрудники вообще не приходят на работу. Мы помогаем работодателю убедиться, что люди приходят.

— Как вы ищете рынки сбыта?

Иман: Если честно, мы пока активную работу по продажам еще не проводили. Только начинаем, и это чаще личные контакты. Бывает, что действующие клиенты сами выходят на нас, сами проявляют инициативу.

Ержан: Мы — молодая страна, технологии у нас только-только получают развитие, и многим компаниям еще приходится объяснять, что есть такие системы, как clockster. Как минимум для молодых компаний это будет выглядеть технологично. Сейчас же все любят двигаться за трендами, вовремя покупать новый айфон и так далее (улыбается).

— 400 долларов вы сказали, вам обходится девайс, с доставкой из Китая. А не хотите производство здесь, в Казахстане, наладить?

Ержан: Не думаю, что нам это обойдется дешевле, если мы начнем производить здесь. С учетом всех расходов, чтобы поставить здесь производственную линию, это очень затратно, нам проще привозить из Китая.

— Вы работаете только по Астане?

Иман: Да. И, кстати, еще один огромный плюс: сейчас во многих национальных компаниях и госучреждениях огромное число фантомных сотрудников существует, которые просто числятся, и получают зарплату. То есть коррупционная составляющая налицо. Если эти компании примут на заметку наш девайс, это, как минимум, будет разоблачение «мертвых душ». А с другой стороны для компании это показатель чистоплотности. Если у них стоит clockster, значит им скрывать нечего, значит, они ничего не мудрят со штатом, зарплатами, и так далее.