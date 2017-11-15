Как выглядит купленная казахстанцем квартира за 65 миллионов евро

«Я в сфере недвижимости работаю порядка 20 лет. У меня хорошие отношения с олигархами и я, честно скажу, заработал весьма неплохую репутацию благодаря тому, что мне доверяют. Да, у меня было несколько клиентов из Казахстана. В основном, я работаю с людьми, которые проживают в постсоветском пространстве. Скажу так, что вообще в Европу казахстанцы стали приезжать все чаще», — сказал в беседе Игнас Мювиссен.

По словам риелтора, не все его клиенты предпочитают скрывать свою личность, однако у представителя властей Казахстана была конфиденциальная встреча с теперь уже бывшим владельцем апартаментов. По словам Мювиссена, связаться с человеком, купившим недвижимость через риелтора, невозможно.

«Если вы “прогуглите” мое имя, вы найдете людей, с которыми я работал ранее. Но я уважаю право на конфиденциальность моего клиента. Это важно для него и его семьи. Я лично организовал встречу приватную покупателя и продавца. Она продлилась пару часов», — отметил Мювиссен.

Риелтор также сказал, что покупатель из Казахстана приобрел вместе с недвижимостью четыре автомобиля: две машины марки Mercedes G для сотрудников службы охраны, а также два железных коня марки Maybach для личного пользования.

«Сегодня многие люди ищут способы, для того, чтобы вкладывать деньги во что-либо и сохранять свои инвестиции. Париж, вообще Европа — это очень хорошее место для этого. Недвижимость уникальная», — добавил Мювиссен.

Квартира, купленная представителем властей Казахстана в Париже, за 65 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что представитель властей Казахстана в столице Франции обзавелся квартирой, в которой пять спален, SPA-зона и специальное убежище.

Роскошные апартаменты располагаются в так называемом «Золотом треугольнике», где находятся главные торговые улицы города, на Авеню монтень, неподалеку от Елисейских полей. Из окон открывает вид на исторический пятизвездочный отель Plaza Athénée, стоимость одного номера которого составляет 20 тысяч долларов за ночь.

«Предыдущий владелец объединил несколько квартир в одну большую недвижимость, то есть квартира комбинированная. Человек, который ее продал, потратил на улучшение интерьера сто миллионов евро. Вся служба охраны здесь работала уже на протяжении двух лет. Апартаменты предназначались для личных встреч с его друзьями вместо того, чтобы проводить их в отелях и ресторанах. Покупатель из Казахстана знает мою репутацию и мои контакты, с ним сделку мы заключили быстро», — сказал Игнас Мювиссен.