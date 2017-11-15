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08:15 (мск), источник: VN.ru

Комплекс мер принят для реализации урожая зерна-2017

В ближайшие месяцы из Новосибирской области должны вывезти чуть больше миллиона тонн зерна. Ситуация на рынке пшеницы находится под особым контролем в Законодательном собрании региона. Во вторник, 14 ноября, депутаты ознакомились с решениями оперативного штаба Минсельхоза России.

В регионе практически нет свободных мест для хранения зерна, а в этом сезоне рекордный урожай — больше трех миллионов тонн. Вот только закупочные цены также рекордно низкие.

Выровнять ситуацию на рынке должен экспорт пшеницы третьего класса, но для этого не хватает железнодорожных вагонов. Этот вопрос не сразу, но должны решить, докладывает депутатам министр сельского хозяйства региона Василий Пронькин.

Чтобы как можно быстрее разгрузить хранилища, приняты конкретные шаги по вывозу излишков зерна из нашего региона, компенсация части железнодорожного тарифа на экспортные поставки. Для погашения задолженности перед элеваторами на федеральном уровне внесут поправки в бюджет. На меры поддержки планируют выделить больше пяти миллиардов рублей. Из них чуть больше 200 миллионов — в Новосибирскую область. Не сбрасывают со счетов и такой способ поддержки, как интервенции.

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— Будут внесены изменения в бюджет, и порядка 5,5 миллиарда будет выделено для погашения задолженности перед элеваторами. Эти деньги направим на закуп пшеницы у сельхозтоваропроизводителей. Планируются частичные интервенции, которые помогут снять напряжение на рынке, — говорит депутат Законодательного собрания Новосибирской области, председатель аграрного комитета Олег Подойма.

Уже сегодня ситуацию на рынке зерна в Сибирском федеральном округе, в том числе Новосибирской области рассмотрят на совещании у вице-премьера правительства России Аркадия Дворковича.

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