Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Москве простились с Михаилом Задорновым
Ученые назвали психологическую причину депрессии и алкоголизма
Трамп сообщил об обиде Путина после личной встречи с ним
Туристка из Европы погибла из-за желания сделать красивое фото
Украинские власти переименовали Великую Отечественную войну
Офшоры в пяти графиках: триллионы, скрытые от посторонних глаз«Поправка на офшорные капиталы» позволяет оценить, какой на самом деле разрыв между богатыми и бедными
СМИ: Румыния начала процесс "приватизации" Черновицкой области
СМИ: Изменившаяся Ротару приехала в Россию
Мужчина сам проложил дорогу: его оштрафовали на 2,5 млн рублей
История братьев Додж
"Спасибо, что на земле" — Песков о неисправности в самолёте
В Киеве объяснили инспекцию США Крыма подготовкой
Яна Рудковская в ярком образе пришла на встречу в Шанхае (фото)
Светлана Ходченкова в платье с рюшами вышла в свет
СМИ: журналист объяснил, зачем НАТО хочет лишить РФ «Искандеров»
СМИ: в Турции заявили о смене интересов по РФ
Как сэкономить на покупке жилья перед Новым годом
Билл Гейтс купил пустыню, чтобы построить город
Фоторепортажи
16Обрушение жилого дома в Ижевске
12Усыпальница у Кремлевской стены
08:01 (мск), источник: ИА Башинформ

Уфимских дольщиков защитили законодательно

УФА, 15 ноя 2017. /ИА «Башинформ"/. Будущие новоселы, вложившие деньги в долевое строительство жилья, получили дополнительные гарантии.

Речь идет о принятых в действующий федеральный закон о долевом строительстве поправках. Это взносы в компенсационный фонд, которые теперь обязана делать каждая строительная компания по своим новым объектам, а также определение минимально возможного размера уставного капитала застройщика — от 2,5 млн рублей до 1,5 млрд рублей в зависимости от объема строительства. Еще одна мера против недобросовестных застройщиков — проверка компании Госкомитетом РБ по строительству и архитектуре.

По мнению экспертов, новые требования оставят на рынке только по-настоящему крупные и надежные компании. Сегодня одним из первых уфимских объектов, полностью отвечающим требованиям нового законодательства, стал новый дом комфорт-квартала «Московский» в Зеленой роще. Застройщик — Группа Компаний «Госстрой» — работает строго в соответствии с законом о долевом строительстве.

«К строительству нового дома комфорт-квартала «Московский» мы приступили в этом месяце. Наших новоселов здесь ждет большой выбор функциональных планировок: от уютных студий до двухуровневых квартир с отдельным входом, а также квартиры с собственными саунами. Здесь будет комфортабельный паркинг, бесшумные скоростные лифты, просторные холлы с помещениями для велосипедов и колясок и благоустроенная придомовая территория. Кстати, два дома комфорт-квартала уже заселены. Приобрести квартиру на старте продаж в новом доме можно по специальной цене — от 1 миллиона рублей, — рассказывает руководитель отдела продаж ГК «Госстрой» Екатерина Прокудина.

За плечами застройщика10 реализованных проектов жилой и коммерческой недвижимости. Поэтому не удивительно, что компания стала одной из первых, кто смог легко адаптироваться к новому законодательству. А это значит, что новоселы могут быть уверены не только в высоком качестве своих будущих квартир, но и в надежности выбранной строительной компании.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
На вооружение российской армии выделят 19 трлн рублей
SIM-карты могут стать полноценным идентификатором личности
Сборная России забила три гола Испании в товарищеском матче
США расследуют денежные переводы российского посольства
Пассажирский самолет разбился в Хабаровском крае
Военные в Зимбабве опровергли попытку переворота
В России окончательно запретили «легкие» сигареты
Спорт
Ибрагимович нам не нужен, есть Смолов Сборная России по футболу сыграла вничью с командой Испании в товарищеском матче
Авто
ГИБДД заставляет наклеивать знак «Ш»: реакция соцсетей Если на машине шипованные покрышки, то вы обязаны наклеить знак «Ш» (иначе штраф 500 рублей). И данное требование вызвало неоднозначную реакцию
Hi-Tech
В «Ростехе» рассказали о боевом искусственном интеллекте Су-35 Искусственный интеллект уже присутствует в новейшем российском боевом самолете
Кино
Ольга Бузова обиделась на организаторов «Золотого граммофона» Певицу и телеведущую не пригласили на вручение музыкальной премии
Недвижимость
Путину в офисе «Россетей» показали «умный» дом будущего
Первые три плавучие гостиницы появятся в Петербурге в 2018 году
Место установки памятника Цою могут изменить из-за недовольства петербуржцев
Названы самые популярные города России для отдыха в Новый год
Леди
5 фраз мужчины, по которым можно понять, что он тебя не любит Женщины чувствуют неискренность, даже если не могут объяснить причину. Психолог Надежда Кузьмина помогает прояснить этот вопрос
Дети
Внук Никиты Михалкова растет копией знаменитого деда (фото) Дочь режиссера показала свежее фото повзрослевшего наследника.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
8 свежих дизайн-идей для вашей маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь