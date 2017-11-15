Уфимских дольщиков защитили законодательно
УФА, 15 ноя 2017. /ИА «Башинформ"/. Будущие новоселы, вложившие деньги в долевое строительство жилья, получили дополнительные гарантии.
УФА, 15 ноя 2017. /ИА «Башинформ"/. Будущие новоселы, вложившие деньги в долевое строительство жилья, получили дополнительные гарантии.
Речь идет о принятых в действующий федеральный закон о долевом строительстве поправках. Это взносы в компенсационный фонд, которые теперь обязана делать каждая строительная компания по своим новым объектам, а также определение минимально возможного размера уставного капитала застройщика — от 2,5 млн рублей до 1,5 млрд рублей в зависимости от объема строительства. Еще одна мера против недобросовестных застройщиков — проверка компании Госкомитетом РБ по строительству и архитектуре.
По мнению экспертов, новые требования оставят на рынке только
«К строительству нового дома
За плечами застройщика10 реализованных проектов жилой и коммерческой недвижимости. Поэтому не удивительно, что компания стала одной из первых, кто смог легко адаптироваться к новому законодательству. А это значит, что новоселы могут быть уверены не только в высоком качестве своих будущих квартир, но и в надежности выбранной строительной компании.