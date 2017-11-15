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07:50 (мск), источник: NewsKo

Фонд капремонта Пермского края решил заменить 119 лифтов в Перми

Фонд капитального ремонта объявил два аукциона на замену лифтов в 39 многоквартирных домах города Перми.

Источник: РИА "Новости"

По первому лоту подрядчик проведёт замену лифтового оборудования в 19 многоэтажках, по второму лоту — в 20-ти. Всего по итогам этих закупок будет установлено 119 новых лифтов.

Как пояснили в Фонде, аукционы состоятся 1 и 8 декабря. Срок выполнения работ составляет 130 дней с момента подписания договора. По условиям договора подрядчики обязаны выполнить полный комплекс работ по замене лифтового оборудования, включая замену механизмов в машинном отделении, замену кабины лифта, дверей и отделочные работы. Максимальная цена контракта по лотам: 107 млн 900 тыс. руб. и 112 млн руб.

«Эти аукционы проводятся в рамках масштабной программы по замене лифтового оборудования в Пермском крае. Сейчас на стадии выполнения и приемки работ находится около 376 лифтов в 151 многоквартирном доме по всему региону. Важно отметить, что в первую очередь в программу включены те дома, где износ лифтового оборудования превышал допустимые нормы. Во многих домах лифты не заменяли более 30 лет. Вместо износившегося оборудования жители получат современные комфортные лифты», — рассказал и. о. генерального директора Фонда капитального ремонта Пермского края Дмитрий Баранов.

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