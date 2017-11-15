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07:41 (мск), источник: Om1.ru

Омскому транспорту выделят 50 миллионов, чтобы не повышать стоимость проезда

В Горсовете предусмотрели дополнительные расходы на поддержку пассажирских предприятий, педагогов и содержание городских магистралей.

Мэрия Омска внесла в Омский городской Совет поправки в муниципальный совет на 2017 год. Согласно документу, более 51 миллион рублей направят на компенсацию недополученных доходов транспортными предприятиями из-за разницы между экономически обоснованным тарифом, составляющим 27−29 рублей и платой за проезд в 22 рубля. Таким образом, мэрия на какое-то время сдержит рост стоимости за проезд.

Кроме того, ассигнования будут направлены и на другие сферы. Так, 25 миллионов перечислят на исполнение майских указов президента РФ Владимира Путина в отношении педагогов дополнительного образования и работников учреждений культуры. 24 миллиона направят на оплату коммунальных услуг вновь открытых за последние годы детских садов.

Также, в городском бюджете на 2017 год предусмотрены субсидии на содержания автодорог, 212 миллионов рублей поступили из вышестоящих бюджетов.

Таким образом, доходы городского бюджета составят 15,65 миллиардов рублей, а расходы — 16,45 миллиардов.

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