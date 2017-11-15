Омскому транспорту выделят 50 миллионов, чтобы не повышать стоимость проезда
В Горсовете предусмотрели дополнительные расходы на поддержку пассажирских предприятий, педагогов и содержание городских магистралей.
В Горсовете предусмотрели дополнительные расходы на поддержку пассажирских предприятий, педагогов и содержание городских магистралей.
Мэрия Омска внесла в Омский городской Совет поправки в муниципальный совет на 2017 год. Согласно документу, более 51 миллион рублей направят на компенсацию недополученных доходов транспортными предприятиями
Кроме того, ассигнования будут направлены и на другие сферы. Так, 25 миллионов перечислят на исполнение майских указов президента РФ Владимира Путина в отношении педагогов дополнительного образования и работников учреждений культуры. 24 миллиона направят на оплату коммунальных услуг вновь открытых за последние годы детских садов.
Также, в городском бюджете на 2017 год предусмотрены субсидии на содержания автодорог, 212 миллионов рублей поступили из вышестоящих бюджетов.
Таким образом, доходы городского бюджета составят 15,65 миллиардов рублей, а расходы — 16,45 миллиардов.