Омскому транспорту выделят 50 миллионов, чтобы не повышать стоимость проезда

Мэрия Омска внесла в Омский городской Совет поправки в муниципальный совет на 2017 год. Согласно документу, более 51 миллион рублей направят на компенсацию недополученных доходов транспортными предприятиями из-за разницы между экономически обоснованным тарифом, составляющим 27−29 рублей и платой за проезд в 22 рубля. Таким образом, мэрия на какое-то время сдержит рост стоимости за проезд.

Кроме того, ассигнования будут направлены и на другие сферы. Так, 25 миллионов перечислят на исполнение майских указов президента РФ Владимира Путина в отношении педагогов дополнительного образования и работников учреждений культуры. 24 миллиона направят на оплату коммунальных услуг вновь открытых за последние годы детских садов.

Также, в городском бюджете на 2017 год предусмотрены субсидии на содержания автодорог, 212 миллионов рублей поступили из вышестоящих бюджетов.