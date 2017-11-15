Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Татьяна Арнтгольц сменила имидж для роли в сериале: первые кадры
Покончил с собой телеведущий Борис Ноткин
На Ямале объяснили покупку в дом губернатора унитаза за 8 млн руб
Туристка из Европы погибла из-за желания сделать красивое фото
Анджелина Джоли появилась на публике в скромном наряде
Офшоры в пяти графиках: триллионы, скрытые от посторонних глаз«Поправка на офшорные капиталы» позволяет оценить, какой на самом деле разрыв между богатыми и бедными
СМИ: Румыния начала процесс "приватизации" Черновицкой области
СМИ: Изменившаяся Ротару приехала в Россию
Полный топлива бензовоз устроил апокалиптичное ДТП (фото и видео)
Потерял номер: что делать
«Русская Анджелина Джоли» показала фото со свадьбы подруги
«Держись»: Кабо обратилась к жене Джигарханяна
Анджелина Джоли появилась на публике в скромном наряде
Кукла Барби впервые примерила хиджаб
СМИ: журналист объяснил, зачем НАТО хочет лишить РФ «Искандеров»
СМИ: в Турции заявили о смене интересов по РФ
Медведев уверен, что ипотечная ставка снизится
Путину показали «умный» дом будущего
Фоторепортажи
12Марш в честь парада 7 ноября 1941 года
10Последствия тайфуна Дамри
07:39 (мск), источник: ИА Башинформ

В Туймазинском районе Башкирии обновился сельский дом культуры

УФА, 15 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/. В Туймазинском районе республики обновился Дом культуры села Карамалы-Губеево. Для укрепления материально-технической базы дома культуры было выделено более 1,4 млн рублей.

В результате реализации проекта партии «Единая Россия» «Местный дом культуры» было приобретено необходимое оборудование. Это новые комфортабельные кресла для зрительного зала, современное звуковое и световое оборудование, ноутбук, цветной принтер, автомобиль «Лада-Ларгус».

«Данные приобретения станут хорошим подспорьем для развития активной культурно-досуговой жизни сельчан, позволят повысить качество проводимых мероприятий», — сообщили в администрации района.

Республика в 2017 году стала участником партийного проекта «Единой России» «Местный дом культуры». В 18 районах Башкортостана состоялась презентация нового оборудования. На инициативу «Местный дом культуры» в Башкортостан из федерального бюджета на обновление 32 объектов было направлено 46 млн 248 тысяч рублей. Таким образом, республика оказалась на третьем месте по величине субсидии среди регионов России. На 2018 год для Башкортостана заложены средства в размере 66 млн рублей из федеральных средств. На софинансирование проекта из бюджета республики выделено 5 млн 138 тысяч рублей.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
На вооружение российской армии выделят 19 трлн рублей
SIM-карты могут стать полноценным идентификатором личности
Сборная России забила три гола Испании в товарищеском матче
США расследуют банковские переводы российского посольства
Военные в Зимбабве опровергли попытку переворота
Пассажирский самолет разбился в Хабаровском крае
В России окончательно запретили «легкие» сигареты
Спорт
Ибрагимович нам не нужен, есть Смолов Сборная России по футболу сыграла вничью с командой Испании в товарищеском матче
Авто
ГИБДД заставляет наклеивать знак «Ш»: реакция соцсетей Если на машине шипованные покрышки, то вы обязаны наклеить знак «Ш» (иначе штраф 500 рублей). И данное требование вызвало неоднозначную реакцию
Hi-Tech
В «Ростехе» рассказали о боевом искусственном интеллекте Су-35 Искусственный интеллект уже присутствует в новейшем российском боевом самолете
Кино
Ольга Бузова обиделась на организаторов «Золотого граммофона» Певицу и телеведущую не пригласили на вручение музыкальной премии
Недвижимость
Путину в офисе «Россетей» показали «умный» дом будущего
Медведев уверен, что ипотечная ставка продолжит снижаться
Ледяные Эйфелева башня и Биг-Бен появятся на Поклонной горе
На месте Ховринской больницы построят около 200 000 «квадратов» жилья
Леди
5 фраз мужчины, по которым можно понять, что он тебя не любит Женщины чувствуют неискренность, даже если не могут объяснить причину. Психолог Надежда Кузьмина помогает прояснить этот вопрос
Дети
Внук Никиты Михалкова растет копией знаменитого деда (фото) Дочь режиссера показала свежее фото повзрослевшего наследника.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как оформить маленький санузел: советы профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь