В Туймазинском районе Башкирии обновился сельский дом культуры

Республика в 2017 году стала участником партийного проекта «Единой России» «Местный дом культуры». В 18 районах Башкортостана состоялась презентация нового оборудования. На инициативу «Местный дом культуры» в Башкортостан из федерального бюджета на обновление 32 объектов было направлено 46 млн 248 тысяч рублей. Таким образом, республика оказалась на третьем месте по величине субсидии среди регионов России. На 2018 год для Башкортостана заложены средства в размере 66 млн рублей из федеральных средств. На софинансирование проекта из бюджета республики выделено 5 млн 138 тысяч рублей.