Дорогу «Астана-Караганда» полностью откроют до конца года
В 2017 году будет открыт проезд на всем протяжении участка от Астаны до Караганды транспортного коридора «Центр-Юг».
В 2017 году будет открыт проезд на всем протяжении участка от Астаны до Караганды транспортного коридора «Центр-Юг».
В соответствии с Государственной программой инфраструктурного развития «Нұрлы жол» ведется реализация проекта «Центр — Юг» по маршруту Астана — Караганда — Балхаш — Алматы общей протяженностью 1 291 км.
Об этом 365info.kz сообщили в
Работы начаты в 2013 году на приоритетных участках, имеющих высокую интенсивность движения, а именно Астана — Темиртау (171 км) и Алматы — Капшагай (104 км). По участку Алматы — Капшагай по итогам 2016 года завершена реконструкция с переводом в I техническую категорию с 6-полосным движением и цементобетонным покрытием. Реализация осуществлялась за счет средств Республиканского бюджета и Национального фонда.
В настоящее время ведется установка интеллектуальной транспортной системы взимания платы в соответствии с программой развития платных дорог. По участку Астана — Темиртау протяженностью 171 км в настоящее время введено в эксплуатацию 105 км, при этом на всем протяжении обеспечен безопасный и бесперебойный проезд. По оставшимся 66 км ведутся работы по инженерному обустройству пути. Полное завершение предусмотрено в IV квартале 2017 года.
Кроме того, для дальнейшего надлежащего содержания реконструированных участков параллельно ведется строительство и реконструкция
Тем самым, будут созданы комфортные условия для участников движения. На участке Темиртау — Караганда в 2017 году начаты работы по реконструкции 14 км с переводом в
По данному участку подлежит реконструкции 47 км под
Ведутся переговоры со Всемирным банком по вопросам финансирования. В настоящее время подразделения национальной компании «КазАвтоЖол» приступили к реконструкции участка Бурылбайтал — Курты протяженностью 228 км. Реализация осуществляется за счет средств международных финансовых институтов. Европейский банк реконструкции и развития финансирует работы на участке в 143 км, Международный банк реконструкции и развития — 85 км. Автомобильная дорога будет отнесена к
Полное завершение работ по участку запланировано на 2020 год.