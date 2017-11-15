Дорогу «Астана-Караганда» полностью откроют до конца года

Об этом 365info.kz сообщили в пресс-службе акционерного общества «Национальная компания «КазАвтоЖол». В целях рациональной реализации проекта коридор был поделен на пусковые комплексы.



Работы начаты в 2013 году на приоритетных участках, имеющих высокую интенсивность движения, а именно Астана — Темиртау (171 км) и Алматы — Капшагай (104 км). По участку Алматы — Капшагай по итогам 2016 года завершена реконструкция с переводом в I техническую категорию с 6-полосным движением и цементобетонным покрытием. Реализация осуществлялась за счет средств Республиканского бюджета и Национального фонда.



В настоящее время ведется установка интеллектуальной транспортной системы взимания платы в соответствии с программой развития платных дорог. По участку Астана — Темиртау протяженностью 171 км в настоящее время введено в эксплуатацию 105 км, при этом на всем протяжении обеспечен безопасный и бесперебойный проезд. По оставшимся 66 км ведутся работы по инженерному обустройству пути. Полное завершение предусмотрено в IV квартале 2017 года.



Кроме того, для дальнейшего надлежащего содержания реконструированных участков параллельно ведется строительство и реконструкция дорожно-эксплуатационных объектов, в том числе дорожно-эксплуатационных управлений в поселках Жибек Жолы, Аршалы и Осакаровка. Данные меры позволят оперативно реагировать на возникающие обстоятельства по погодным условиям и минимизировать их последствия. Наряду с этим, ведется установка интеллектуальной транспортной системы взимания платы в соответствии с программой развития платных дорог. Стоит отметить, что на участке завершается строительство объектов придорожного сервиса в поселках Аршалы и Ошаганды. Объекты соответствуют категории Б Национального стандарта и будут включать автозаправочную станцию, станцию технического обслуживания, столовую, гостиницу, теплые боксы, парковку для грузовых транспортных средств.



Тем самым, будут созданы комфортные условия для участников движения. На участке Темиртау — Караганда в 2017 году начаты работы по реконструкции 14 км с переводом в I-а техническую категорию с шестиполосным движением и цементобетонным покрытием. Помимо дороги на участке ведется строительство четырех транспортных развязок (Темиртауское кольцо, Темиртауский путепровод, Дорстройматериалы, Пришахтинск), а также железнодорожного путепровода. По итогам года планируется открыть движение на всем протяжении участка, полное завершение предусмотрено в 2018 году. Помимо этого, в 2017 году начаты работы на участке «Северо-Восточный обход Караганды».



По данному участку подлежит реконструкции 47 км под I-б техническую категорию с четырехполосным движением. Также в рамках данного проекта будет построено и реконструировано восемь транспортных развязок, мост, дорожно-эксплуатационное управление. Завершение проекта планируется в 2019 году. По участку Караганда — Бурылбайтал завершена разработка проектно-сметной документации.



Ведутся переговоры со Всемирным банком по вопросам финансирования. В настоящее время подразделения национальной компании «КазАвтоЖол» приступили к реконструкции участка Бурылбайтал — Курты протяженностью 228 км. Реализация осуществляется за счет средств международных финансовых институтов. Европейский банк реконструкции и развития финансирует работы на участке в 143 км, Международный банк реконструкции и развития — 85 км. Автомобильная дорога будет отнесена к I-б категории, после завершения работ движение будет осуществляться по четырем полосам.



Полное завершение работ по участку запланировано на 2020 год.