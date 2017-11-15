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12:18 (мск), источник: Podrobno.uz

Стала известна точная дата запуска нового автомобильного завода в Узбекистане

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Узбекско-французский автомобильный завод Uzbekistan Peugeot Citroen Automotive выпустит первую продукцию 10 декабря 2018 года с опережением первоначального срока на четыре месяца, сообщает корреспондент со ссылкой на источник в «Узавтосаноат».

Источник: Podrobno.uz

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил ускорить реализацию этого стратегического проекта и запустить завод 10 декабря 2018 года. Первоначально планировалось, что мощности будут введены в эксплуатацию в первом квартале 2019 года.

«На заводе будут выпускаться две модели — Пежо боксер и Пежо эксперт. Объемы производства первой модели составят три тысячи авто в год, второй — 13 тысяч. Тщательно проработана и линейка продукции. Для Пежо боксер предусмотрено 10−12 вариантов модификаций, Пежо эксперт — 7», — отметил источник.

В частности, на базе Пежо боксер планируется наладить выпуск микроавтобуса на 16−18 мест, машины скорой помощи и рефрижератора, а на Пежо эксперт — микроавтобуса на 9−12 мест, фургона, пикапа и других модификаций. Новые авто будут экономичными. Средний расход топлива составит 7−8 литров на 100 километров.

По словам собеседника, на заводе будет создано 600 новых рабочих мест, а ежегодное производство превысит 170 миллионов евро. При этом порядка 50% продукции намечено отправлять на экспорт в Россию и другие страны СНГ, а также Иран и Францию. В целом, по прогнозам экспертов, годовой объем поставок за рубеж готовой продукции составит примерно 55 миллионов евро, а запчастей — 15 миллионов евро.

Завод будет расположен в Свободной экономической зоне «Джизак». Проектирование объекта осуществляется совместно с опытными инженерами французской компании в соответствии со стандартами и требованиями Peugeot Citroen.

Завод планируется оснастить современными технологическими линиями, которые позволят обеспечить автоматизированный процесс производства и контроль качества по высочайшим европейским стандартам. Строительство осуществляется местной генеральной подрядной организацией под надзором французских партнеров.

В планы совместного предприятия входит обеспечение уровня локализации не менее 50% с первого года производства.

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