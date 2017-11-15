В трех банках откроются «окна» краевого МФЦ
Краевой многофункциональный центр (МФЦ) подвел итоги конкурса по выбору площадок для размещения центров оказания услуг для бизнеса.
Краевой многофункциональный центр (МФЦ) подвел итоги конкурса по выбору площадок для размещения центров оказания услуг для бизнеса.
Как пояснил и.о. руководителя МФЦ Леонид Громов, на конкурс поступило три заявки от кредитных организаций, готовых на безвозмездной основе разместить на своих площадках «окна» обслуживания МФЦ.
«В результате
Напомним, в конце сентября краевой МФЦ объявил о намерении создать центры оказания услуг (ЦОУ) в помещениях действующих кредитных организаций. Конкурс на выбор площадок проходил в два этапа. На первом этапе состоялся запрос предложений от банков. На втором — прошло