В трех банках откроются «окна» краевого МФЦ

Как пояснил и.о. руководителя МФЦ Леонид Громов, на конкурс поступило три заявки от кредитных организаций, готовых на безвозмездной основе разместить на своих площадках «окна» обслуживания МФЦ.

«В результате интернет-голосования жители выбрали две площадки: банка “Урал ФД” по адресу ул. Ленина, 64 и одну банка “УРАЛСИБ” по адресу ул. Пермская, 43», — заявил господин Громов, слова которого приводит пресс-служба краевого правительства. Открыть специализированные МФЦ в помещениях кредитных организаций планируется уже до конца года.



Напомним, в конце сентября краевой МФЦ объявил о намерении создать центры оказания услуг (ЦОУ) в помещениях действующих кредитных организаций. Конкурс на выбор площадок проходил в два этапа. На первом этапе состоялся запрос предложений от банков. На втором — прошло интернет-голосование на официальном сайте МФЦ. В рамках него жители Прикамья имели возможность самостоятельно определить наиболее удобное расположение новых «МФЦ для бизнеса».