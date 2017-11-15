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15:17 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

На Кубани до конца года планируют отменить налог на электроавтомобили

КРАСНОДАР, 15 ноября, ФедералПресс. В Краснодарском каре планируют отменить транспортный налог на электроавтомобили. Также власти хотят запустить как минимум 9 зарядных станций.

Общественная организация и департамент инвестиций и развития предпринимательства администрации Кубани разработали концепцию развития электротранспорта в регионе.

Среди поставленных задач, до конца этого года планируется установить 9 зарядных станций для электромобилей и отменить транспортный налог на данный вид транспорта, сообщает телеграмм-канал «Краснодар».

Власти Краснодара уже согласовали места для электростанций. Геленджик, Сочи, Анапа и Горячий ключ в настоящее время ищут подходящие места. Также законодательные органы рассмотрят возможность изменения ПДД. Там стоит вопрос о разрешении кататься электромобилям по выделенным полосам для общественного транспорта. Среди целей выделяются вопрос о бесплатном передвижении по платным дорогам и о бесплатных парковочных местах в городе.

«ФедералПресс» напоминает, что российское правительство готово ввести меры материальной поддержки для тех, кто покупает автомобили с электрическими двигателями.

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