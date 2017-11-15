На Кубани до конца года планируют отменить налог на электроавтомобили

Среди поставленных задач, до конца этого года планируется установить 9 зарядных станций для электромобилей и отменить транспортный налог на данный вид транспорта, сообщает телеграмм-канал «Краснодар».

Власти Краснодара уже согласовали места для электростанций. Геленджик, Сочи, Анапа и Горячий ключ в настоящее время ищут подходящие места. Также законодательные органы рассмотрят возможность изменения ПДД. Там стоит вопрос о разрешении кататься электромобилям по выделенным полосам для общественного транспорта. Среди целей выделяются вопрос о бесплатном передвижении по платным дорогам и о бесплатных парковочных местах в городе.