Последнее предупреждение. Должников по зарплатам в регионе вызвали «на ковёр»
На сегодняшний день задолженность по заработной плате в Волгоградской области составляет более 33 млн рублей.
На сегодняшний день задолженность по заработной плате в Волгоградской области составляет более 33 млн рублей.
В Волгограде прямо на межведомственном совещании, посвящённом долгам по зарплате, задержали конкурсного управляющего одного из
Вызвали «на ковёр»
Совещание проводил заместитель генерального прокурора РФ Андрей Кикоть, участие приняли губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, начальник управления Генпрокуратуры РФ в ЮФО Константин Сомов, руководители ГУ МВД и СУ СКР по региону Александр Кравченко и Михаил Музраев, областного управления ФНС, Росстата. «На ковёр» были приглашены руководители и конкурсные управляющие 47 предприятий региона.
По данным Росстата на 1 сентября 2017 года, в регионе задолженность по зарплате составляет 33,5 млн рублей. За 9 месяцев 2017 года долг сократился на 190 млн рублей, за два последних года — на 270 млн рублей.
Антилидерами по долгам работникам являются строительные и промышленные предприятия — 91% от общей суммы долга. Предприниматели оправдываются тем, что в кризис упал спрос, нет денег, подвели заказчики. Но нередко при проверках выясняется, что причины задержек — «заслуга» самих работодателей.
Так, «Царицынская строительная компания» в этом году заявила о банкротстве. И несколько месяцев семь работников не могут получить зарплату, которая в сумме составляет 230 тысяч рублей. Но как выяснили сотрудники прокуратуры, за год до этого руководитель фирмы, его сын и дочь опустошили кассу на 7 млн рублей.
Кому война, а кому…
Особое внимание было уделено
На совещании был задержан конкурсный управляющий ОАО «Завод базальтовой теплоизоляции — Волгоград» Виктор Кочнев, в отношении которого за невыплату заработной платы было возбуждено уголовное дело. Кочнев пытался объяснить ситуацию с долгами по зарплате разными причинами. Но на вопрос, на каких основаниях при несокращающейся задолженности по зарплате в 10 млн рублей конкурсный управляющий увеличил своё вознаграждение со 100 тысяч на 400 тысяч рублей, ответить не смог. Остался без ответа и вопрос: почему на личную карточку конкурсного управляющего был перечислен 1 млн рублей за аренду помещений
«Большинство конкурсных управляющих путают своё предназначение, — отметил Андрей Кикоть. — Вместо того, чтобы в сжатые сроки определить реестр кредиторов, провести торги по реализации имущества и рассчитаться по долгам перед работниками и по налогам перед государством, конкурсные управляющие за немалые вознаграждения используют имущество