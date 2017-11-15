Последнее предупреждение. Должников по зарплатам в регионе вызвали «на ковёр»

Источник: Аргументы и факты

В Волгограде прямо на межведомственном совещании, посвящённом долгам по зарплате, задержали конкурсного управляющего одного из предприятий-банкротов.

Вызвали «на ковёр»

Совещание проводил заместитель генерального прокурора РФ Андрей Кикоть, участие приняли губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, начальник управления Генпрокуратуры РФ в ЮФО Константин Сомов, руководители ГУ МВД и СУ СКР по региону Александр Кравченко и Михаил Музраев, областного управления ФНС, Росстата. «На ковёр» были приглашены руководители и конкурсные управляющие 47 предприятий региона.

По данным Росстата на 1 сентября 2017 года, в регионе задолженность по зарплате составляет 33,5 млн рублей. За 9 месяцев 2017 года долг сократился на 190 млн рублей, за два последних года — на 270 млн рублей.

Антилидерами по долгам работникам являются строительные и промышленные предприятия — 91% от общей суммы долга. Предприниматели оправдываются тем, что в кризис упал спрос, нет денег, подвели заказчики. Но нередко при проверках выясняется, что причины задержек — «заслуга» самих работодателей.

Так, «Царицынская строительная компания» в этом году заявила о банкротстве. И несколько месяцев семь работников не могут получить зарплату, которая в сумме составляет 230 тысяч рублей. Но как выяснили сотрудники прокуратуры, за год до этого руководитель фирмы, его сын и дочь опустошили кассу на 7 млн рублей.

Кому война, а кому…

Особое внимание было уделено предприятиям-банкротам. На 16 таких предприятий приходится 90% от общей суммы задолженности. В числе «тяжеловесов» — Волгоградский завод буровой техники с долгом в 270 млн рублей и Волгоградский судостроительный завод — 48 млн рублей. Конкурсные управляющие предприятий прислали «на разбор ситуации» доверенных лиц. Один приболел после визита в прокуратуру, который прошёл накануне, а конкурсный управляющий ВЗБТ не захотел прерывать отпуск за рубежом.

На совещании был задержан конкурсный управляющий ОАО «Завод базальтовой теплоизоляции — Волгоград» Виктор Кочнев, в отношении которого за невыплату заработной платы было возбуждено уголовное дело. Кочнев пытался объяснить ситуацию с долгами по зарплате разными причинами. Но на вопрос, на каких основаниях при несокращающейся задолженности по зарплате в 10 млн рублей конкурсный управляющий увеличил своё вознаграждение со 100 тысяч на 400 тысяч рублей, ответить не смог. Остался без ответа и вопрос: почему на личную карточку конкурсного управляющего был перечислен 1 млн рублей за аренду помещений предприятия-банкрота. Не смог Кочнев пояснить, почему из этой суммы лишь 100 тысяч пошли на погашение долгов по зарплате. Кстати, остаток в 900 тысяч был направлен на «коммуналку» и канцтовары. Зачем заводу теплоизоляции «канцелярка» на сотни тысяч рублей, осталось загадкой.