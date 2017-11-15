В Пермском крае организации должны банкам более триллиона рублей

Её просроченная составляющая — 26 млрд 700 млн руб. (2,7%) от общей суммы задолженности.

К началу октября кредиторская задолженность организаций края сложилась в объёме 351,6 млрд руб. По сравнению с предыдущим месяцем уровень кредиторской задолженности увеличился на 5,7%, просроченные долги возросли на 4,6%. Просроченная кредиторская задолженность отмечена у 177 организаций края (20,5%), сообщает Пермьстат.

В промышленном производстве объём кредиторской задолженности на 1 октября 2017 года составил 221 млрд 400 млн руб., что выше уровня предыдущего периода, сумма просроченной задолженности увеличилась на 4,5% и составила 19 млрд 500 млн руб.

В структуре просроченной кредиторской задолженности края на долги организаций промышленного производства приходится 83,7%.