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08:46 (мск), источник: NewsKo

В Пермском крае организации должны банкам более триллиона рублей

Суммарная задолженность по обязательствам организаций Пермского края, включающая в себя кредиторскую задолженность и задолженность по полученным кредитам и займам, составляет более 1 трлн руб.

Её просроченная составляющая — 26 млрд 700 млн руб. (2,7%) от общей суммы задолженности.

К началу октября кредиторская задолженность организаций края сложилась в объёме 351,6 млрд руб. По сравнению с предыдущим месяцем уровень кредиторской задолженности увеличился на 5,7%, просроченные долги возросли на 4,6%. Просроченная кредиторская задолженность отмечена у 177 организаций края (20,5%), сообщает Пермьстат.

В промышленном производстве объём кредиторской задолженности на 1 октября 2017 года составил 221 млрд 400 млн руб., что выше уровня предыдущего периода, сумма просроченной задолженности увеличилась на 4,5% и составила 19 млрд 500 млн руб.

В структуре просроченной кредиторской задолженности края на долги организаций промышленного производства приходится 83,7%.

В промышленном производстве объём кредиторской задолженности на 1 октября 2017 года составил 221 млрд 400 млн руб., сумма просроченных неплатежей составила 4 млрд руб.

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