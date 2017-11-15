В Октябрьском округе Омска капитально отремонтировали 259 домов
В основном ремонтируют кровли домов, реже — фасад и инженерные коммуникации.
В основном ремонтируют кровли домов, реже — фасад и инженерные коммуникации.
Работы по капитальному ремонту жилых домов ведутся в Октябрьском округе с 2014 года. За это время отремонтированы были 259 домов, а 24 приводят в порядок в настоящее время.
В основном, ремонтируют кровли домов, такой вид работы выполнили в 234 из 259, на 14 домах отремонтировали фасад, а на остальных 11 — инженерные коммуникации и электрооборудование.
Как пояснили в администрации Октябрьского округа, работы проходят в соответствии с региональной программой капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, утвержденной постановлением правительством Омской области. В окружной администрации отметили, что ход проведения капитального ремонта контролируется ежедневно.
Борис Солодухин, начальник отдела ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского округа:
— Сотрудники нашего отдела принимают участие в комиссии по приемке и подписывают акты выполненных работ. При поступлении жалобы от собственников многоквартирного дома на качество выполняемых подрядчиками работ, проводится комиссионное обследование с приглашением специалистов управляющей компании и Регионального фонда капитального ремонта.
Со слов чиновника, в основном поступают жалобы на подтопление квартир и уборку строительного мусора. После обследования комиссии принимается решение: если вина лежит на подрядчике, то он устраняет недостатки в обязательном порядке.