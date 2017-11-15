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12:12 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Кондратьев: В крупных муниципалитетах Кубани необходимо создать фермерские рынки

КРАСНОДАР, 15 ноября, ФедералПресс. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев посетил сельскохозяйственные предприятия региона и обсудил формы поддержки малых форм хозяйствования.

Кондратьев побывал на производстве сыров ИП Гольман. Единственная линия завода на настоящий момент загружена на 80%.

По словам губернатора, сейчас важно, чтобы маленькие производства не только были в крае, но и развивались, сообщает пресс-служба региона.

После глава Кубани посетил кооператив «Ивановская артель», специализирующийся на выращивании индюков, производстве полуфабрикатов. В следующем году планируется окончание строительства корпуса фермы и приобретение поголовья КРС.

«Нам необходимо создать фермерские рынки в крупных муниципалитетах, чтобы такие перспективные предприятия, которые производят качественный и экологически чистый продукт, имели стабильный сбыт, ежедневные площадки для торговли», — сказал Кондратьев.

«ФедералПресс» напоминает, что фермы на Кубани получат гранты на развитие животноводства.

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