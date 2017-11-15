На Среднем Урале ищут идеи развития моногородов

Как отметил первый заместитель председателя губернатора Свердловской области Алексей Орлов, на Среднем Урале 17 моногородов. В их развитие из бюджета области было выделено 240 млн рублей. Почти в каждом муниципалитете уже завершён ремонт центральных улиц.

Если раньше не уделялось внимание облику зданий — фасады школ, больниц были серого цвета, то теперь их начали делать заметными. Например, в Краснотурьинске сделали цветные фасады. Устанавливают новые арт-объекты, беседки.