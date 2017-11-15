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09:07 (мск), источник: ЕАН

На Среднем Урале ищут идеи развития моногородов

Участники общероссийского форума стратегического развития «Города России — 2030», начавшего работу в Екатеринбурге, будут искать идеи развития моногородов.

Как отметил первый заместитель председателя губернатора Свердловской области Алексей Орлов, на Среднем Урале 17 моногородов. В их развитие из бюджета области было выделено 240 млн рублей. Почти в каждом муниципалитете уже завершён ремонт центральных улиц.

Если раньше не уделялось внимание облику зданий — фасады школ, больниц были серого цвета, то теперь их начали делать заметными. Например, в Краснотурьинске сделали цветные фасады. Устанавливают новые арт-объекты, беседки.

Орлов выразил надежду, что участники форума сформулируют новые идеи по развитию таких территорий, которые могут быть переданы в федеральный проектный комитет по развитию моногородов.

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