На Среднем Урале ищут идеи развития моногородов
Участники общероссийского форума стратегического развития «Города России — 2030», начавшего работу в Екатеринбурге, будут искать идеи развития моногородов.
Участники общероссийского форума стратегического развития «Города России — 2030», начавшего работу в Екатеринбурге, будут искать идеи развития моногородов.
Как отметил первый заместитель председателя губернатора Свердловской области Алексей Орлов, на Среднем Урале 17 моногородов. В их развитие из бюджета области было выделено 240 млн рублей. Почти в каждом муниципалитете уже завершён ремонт центральных улиц.
Если раньше не уделялось внимание облику зданий — фасады школ, больниц были серого цвета, то теперь их начали делать заметными. Например, в Краснотурьинске сделали цветные фасады. Устанавливают новые
Орлов выразил надежду, что участники форума сформулируют новые идеи по развитию таких территорий, которые могут быть переданы в федеральный проектный комитет по развитию моногородов.