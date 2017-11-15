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09:12 (мск), источник: Uralpress.ru

Челябинские депутаты нашли недоделки при благоустройстве дворов

В Челябинске прошла выездная комиссия по ЖКХ городской Думы. Депутаты проверили качество сделанных работ во дворах Центрального, Советского и Тракторозаводского районов.

Благоустройство этих дворов проходило по плану первоочередных мероприятий. Как сообщили в пресс-службе Гордумы, в состав комиссии вошли депутаты Дмитрий Холод, Константин Нациевский, Сергей Новожилов и Владимир Деняев. К ним присоединились начальник Управления ЖКХ Дмитрий Петров, главы районов, председатели и депутаты райсоветов, руководители управляющих компаний и представители компаний-подрядчиков.

Роль народных избранников в благоустройстве заключалась в том, что они вместе с жителями утверждали перечень работ, контролировали их ход и участвовали в приемке готового двора. Там, где побывала комиссия, были заасфальтированы внутридворовые проезды, установлены детские игровые площадки, скамейки и урны. В целом, комиссия осталась довольна увиденным.

«Особо понравился двор по адресу Цвиллинга, 90А. Он располагается недалеко от железнодорожного вокзала. Здесь в этом году была построена баскетбольная площадка, о которой давно мечтали жители, проложены дорожки, устроены цветники, созданы зоны для отдыха, прогулок, спорта. Хотя раньше на этом месте ничего не было, только заросли деревьев и кустов. Именно этот двор одержал победу в общегородском конкурсе “Битва дворов”, где за него проголосовало большинство челябинцев», — рассказали в пресс-службе Гордумы.

Но не везде оказалось гладко. Так, во дворе по Южной, 1 положили некачественный асфальт, и теперь нужна дополнительная заливка стыков между старым и новым покрытием. А рядом, на Южной, 9 установили новую игровую площадку, но старые бетонные основания не убрали. Теперь они грозят травмами для детей. В некоторых дворах поставили песочницы, но песка не насыпали.

В итоге депутаты дали задание в ближайшее же время устранить недостатки.

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